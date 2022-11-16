***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
16.11.2022 15:35
***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2022-30.09.2022
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2022 Yılı 3.Dönem K.Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
16/11/2022
Açıklamalar
Ekteki 01.01.2022 - 30.09.2022 Dönem Kurum Geçici Vergi Beyannamesi Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesine sunulmuş olup,Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
Not:Ek Gelir Vergisi Mali tablosu eklenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080335
BIST
15:264.706
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 49,32
|Açılış
|: 4.702
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
4.784
En Düşük
4.661
15:2618,6153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0138
|Açılış
|: 18,7080
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6430
En Düşük
18,5685
15:2619,4171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1457
|Açılış
|: 19,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,4349
En Düşük
19,2248
15:261.066,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,19
|Açılış
|: 1.066,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.068,40
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler15:24
|BURVA
|44,44
|29.667.838
|% 10,00
|
|ALBRK
|3,08
|222.538.890
|% 10,00
|
|BRLSM
|24,44
|84.435.431
|% 9,99
|
|PRDGS
|11,58
|169.522.917
|% 9,97
|
|YAYLA
|7,06
|106.118.574
|% 9,97
|
|BASCM
|4,19
|778.812
|% -23,82
|
|MNDRS
|8,92
|136.374.748
|% -9,99
|
|ALCTL
|91,55
|352.025.322
|% -9,98
|
|ZEDUR
|31,38
|1.766.364
|% -9,98
|
|DOGUB
|8,60
|21.047.242
|% -9,95
|
|THYAO
|104,90
|6.526.472.683
|% -3,76
|
|YKBNK
|11,37
|6.415.213.098
|% 5,38
|
|ISCTR
|10,21
|5.413.127.880
|% 4,93
|
|AKBNK
|17,09
|4.874.572.049
|% 5,56
|
|EREGL
|37,44
|4.453.522.817
|% -0,43
|
|YKBNK
|11,37
|6.415.213.098
|% 5,38
|
|ISCTR
|10,21
|5.413.127.880
|% 4,93
|
|SKBNK
|2,40
|1.165.329.821
|% 2,56
|
|TSKB
|3,39
|1.448.770.745
|% 3,99
|
|EKGYO
|5,61
|2.389.278.490
|% 0,90
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6137
|18,6160
|% 0,08
|
|Euro
|19,4079
|19,4174
|% 0,76
|
|Sterlin
|22,0784
|22,1891
|% 0,36
|
|Frank
|19,7371
|19,8560
|% 0,56
|
|Riyal
|4,9381
|4,9628
|% 0,07
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|3,71
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.067
|3,18
|
|Cumhuriyet
|7.109
|7.216
|23,00
|
|Tam
|7.080
|7.191
|-4,00
|
|Yarım
|3.438
|3.516
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.719
|1.757
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,94
|21,96
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|13,11
|13,13
|0,21
|
|B. Petrol
|93,95
|93,95
|0,09
|
Seans Raporu
15:24
daha fazla
-
15:39YGYO
Yüzde 4.55 oranında artışla 1.15 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 476, 806 adet işlem
-
15:38ALBRK
Yüzde 10.00 oranında artışla 3.08 lira fiyatla işlem gören hissede 74, 217, 724 adet işlem
-
15:37XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 48, 11 artarak (% 0.95 ) 5, 115
-
15:37
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, YKBNK, ISCTR
-
15:37XU100
Endeks 4, 683 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 55 üstünde . İşlem hacmi 98, 388.00 milyon TL de