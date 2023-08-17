***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
17.08.2023 18:43
***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş İle ilgili SPK Başvuru Tarihi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.08.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7,16,18
SPK Başvuru Tarihi 16.08.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 04.08.2023 tarihli Kayıtlı Sermaye Sistemi'ne geçilmesi kararı çerçevesinde, gerekli izinleri almak üzere 16.08.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru gerçekleştirilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Uzertaş KSS Tadil Tasarısı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186626
BIST