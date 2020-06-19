***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
19.06.2020 15:51
***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş'nin 19.06.2020 tarih ve BİAŞ-2-2566 sayılı yazısı kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri" başlıklı 8.maddesine istinaden Şirketimizin hali hazırda kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumu olmadığını beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852020
BIST
16:03113.928
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 1.433,39
|Açılış
|: 113.561
|
|Önceki Kapanış
|: 112.495
|
114.338
En Düşük
113.190
16:036,8491
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0069
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8810
|
6,8607
En Düşük
6,8341
16:037,6953
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0066
|Açılış
|: 7,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,7180
En Düşük
7,6749
16:03382,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,33
|Açılış
|: 382,20
|
|Önceki Kapanış
|: 379,87
|
382,90
En Düşük
379,31
BIST En Aktif Hisseler
|ULAS
|3,76
|6.473.495
|% 9,94
|
|DAGI
|5,76
|39.025.392
|% 9,92
|
|TCELL
|17,30
|1.733.432.988
|% 6,59
|
|MERIT
|21,70
|49.591
|% 6,16
|
|ISBIR
|1.200,00
|1.177.200
|% 5,91
|
|SANEL
|5,22
|27.157.059
|% -10,00
|
|EGCYO
|1,44
|1.214.002
|% -10,00
|
|GLRYH
|13,97
|3.187.242
|% -9,99
|
|RTALB
|32,48
|12.348.734
|% -9,98
|
|EKIZ
|11,57
|393.033
|% -9,96
|
|KRDMD
|3,10
|2.514.550.454
|% 1,97
|
|TCELL
|17,30
|1.733.432.988
|% 6,59
|
|ASELS
|33,84
|1.556.969.312
|% 3,80
|
|TSPOR
|7,85
|722.117.147
|% -2,48
|
|GARAN
|8,17
|673.549.949
|% 0,49
|
|KRDMD
|3,10
|2.514.550.454
|% 1,97
|
|EKGYO
|1,87
|358.592.059
|% -1,58
|
|TSKB
|1,27
|196.743.010
|% -0,78
|
|GSDHO
|1,98
|250.622.056
|% 0,51
|
|PETKM
|4,10
|511.061.535
|% 1,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4740
|8,5165
|% -0,21
|
|Frank
|7,1879
|7,2312
|% 0,13
|
|Riyal
|1,8208
|1,8299
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|12,20
|
|Altın Gr.
|382
|382
|2,45
|
|Cumhuriyet
|2.487
|2.500
|13,40
|
|Tam
|2.552
|2.563
|11,70
|
|Yarım
|1.243
|1.254
|6,70
|
|Çeyrek
|624
|628
|3,30
|
|Gümüş.Ons
|17,60
|17,63
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,88
|3,89
|0,05
|
|B. Petrol
|42,66
|42,66
|1,15
|