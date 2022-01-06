***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
06.01.2022 15:26
***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.11.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 06.01.2022 tarih ve E-18454353-100.06-5833 sayılı yazısına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin olağandışı fiyat ve miktar hareketleri maddesi kapsamında, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun anılan tebliğinin ilgili maddesi uyarınca Şirketimiz nezdinde kamuya açıklanmamış herhangi özel bir durum bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989348
BIST
15:422.015
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 9,58
|Açılış
|: 1.993
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.022
En Düşük
1.978
15:4213,7676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0995
|Açılış
|: 13,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5000
|
13,8789
En Düşük
13,4921
15:4215,5967
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1318
|Açılış
|: 15,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2300
|
15,7054
En Düşük
15,2554
15:42796,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,33
|Açılış
|: 796,94
|
|Önceki Kapanış
|: 794,86
|
804,05
En Düşük
779,51
BIST En Aktif Hisseler15:40
|UZERB
|46,56
|1.558.363
|% 9,97
|
|HUBVC
|10,07
|14.772.133
|% 9,93
|
|DOBUR
|103,10
|7.414.746
|% 9,91
|
|ORCAY
|28,90
|9.511.569
|% 9,06
|
|MTRYO
|1,70
|2.095.273
|% 7,59
|
|ELITE
|22,04
|46.436.125
|% -9,97
|
|IHAAS
|10,47
|8.389.738
|% -9,97
|
|KRGYO
|7,16
|62.574.396
|% -8,44
|
|MARKA
|3,99
|3.301.111
|% -6,12
|
|EKIZ
|6,90
|159.308
|% -5,99
|
|THYAO
|25,12
|2.886.578.196
|% 5,10
|
|EREGL
|30,62
|1.937.999.617
|% -0,78
|
|GARAN
|11,51
|1.763.631.611
|% 0,52
|
|SISE
|14,73
|1.387.755.786
|% 2,22
|
|KRDMD
|10,46
|1.279.234.386
|% 1,55
|
|YKBNK
|3,51
|955.342.590
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,27
|358.226.665
|% -0,87
|
|GARAN
|11,51
|1.763.631.611
|% 0,52
|
|KRDMD
|10,46
|1.279.234.386
|% 1,55
|
|THYAO
|25,12
|2.886.578.196
|% 5,10
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7485
|13,7756
|% 0,79
|
|Euro
|15,5610
|15,6185
|% 0,99
|
|Sterlin
|18,5667
|18,6599
|% 0,64
|
|Frank
|14,9167
|15,0065
|% 0,66
|
|Riyal
|3,6531
|3,6715
|% 0,78
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|-14,31
|
|Altın Gr.
|794
|795
|-0,27
|
|Cumhuriyet
|5.291
|5.371
|31,00
|
|Tam
|5.260
|5.397
|25,85
|
|Yarım
|2.542
|2.611
|12,51
|
|Çeyrek
|1.275
|1.305
|6,25
|
|Gümüş.Ons
|22,16
|22,19
|-0,56
|
|Gümüş Gr.
|9,82
|9,83
|-0,17
|
|B. Petrol
|81,85
|81,85
|1,05
|
Seans Raporu
15:40
daha fazla
-
15:53INDES
Yüzde 4.87 oranında artışla 7.32 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 972, 883 adet işlem
-
15:52MTRYO
Yüzde 7.59 oranında artışla 1.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 261, 813 adet işlem
-
15:51XU100
Endeks 2, 014 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 43 üstünde . İşlem hacmi 23, 123.00 milyon TL de
-
15:51RALYH
Yüzde 4.08 oranında artışla 12.50 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 886, 692 adet işlem
-
15:50INTEM
Yüzde 7.24 oranında artışla 111.10 lira fiyatla işlem gören hissede 102, 524 adet işlem