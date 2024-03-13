***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
13.03.2024 09:05
***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 12.03.2024 tarih ve E-18454353-100.06-24800 sayılı yazısına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliğinin Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri maddesi kapsamında, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun anılan Tebliğinin ilgili maddesi uyarınca Şirketimiz nezdinde kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258261
BIST
'
11:598.968
En Düşük
|Değişim
|: -1,11%
|| -100,84
|Açılış
|: 9.090
|
|Önceki Kapanış
|: 9.069
|
8.941
En Yüksek
9.092
11:5932,0940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0406
|Açılış
|: 32,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7700
|
32,7326
En Düşük
31,9577
11:5935,1162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0661
|Açılış
|: 35,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,7701
En Düşük
34,9202
11:592.227,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,69
|Açılış
|: 2.227,05
|
|Önceki Kapanış
|: 2.225,36
|
2.273,88
En Düşük
2.218,00
BIST En Aktif Hisseler11:59
|ARTMS
|54,25
|78.184.992
|% 10,00
|
|TETMT
|13.695,00
|61.130.163
|% 10,00
|
|LMKDC
|33,08
|931.785.439
|% 9,97
|
|DOBUR
|162,10
|31.919.643
|% 9,97
|
|ALVES
|50,25
|472.304.172
|% 9,91
|
|YAYLA
|20,04
|5.513.485
|% -9,97
|
|MMCAS
|13,57
|4.143.084
|% -9,95
|
|DERIM
|29,10
|17.161.949
|% -8,38
|
|UZERB
|331,00
|2.400.412
|% -7,99
|
|IZINV
|54,50
|24.094.419
|% -7,47
|
|THYAO
|275,00
|2.241.050.369
|% -0,18
|
|EREGL
|45,00
|1.810.608.424
|% -0,62
|
|YKBNK
|22,30
|1.555.627.616
|% -4,29
|
|VESTL
|84,90
|1.346.482.820
|% 0,53
|
|ISCTR
|10,80
|1.253.672.413
|% -2,44
|
|ISCTR
|10,80
|1.253.672.413
|% -2,44
|
|YKBNK
|22,30
|1.555.627.616
|% -4,29
|
|EKGYO
|10,65
|529.365.162
|% -1,11
|
|ZOREN
|5,25
|251.507.997
|% 1,55
|
|AKFGY
|2,78
|117.171.286
|% -2,46
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0887
|32,0940
|% 0,13
|
|Euro
|35,0997
|35,1162
|% 0,19
|
|Sterlin
|41,4988
|41,7068
|% -0,74
|
|Frank
|36,9230
|37,1081
|% -0,89
|
|Riyal
|8,6494
|8,6928
|% -0,73
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,20
|24,23
|% 0,66
|
|Platin
|932,29
|933,17
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.051,91
|1.054,40
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,36
|82,36
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.158,09
|2.158,42
|% 0,66
|