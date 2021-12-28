***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.12.2021 13:43
***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından kiralanmış olan ilişkili taraflardan Erem İnşaat Boya Turizm Yatırımları A.Ş.'ye ait gayrimenkulün kira bedeli, 29.12.2015 tarih ve 2015/10 sayılı Yönetim Kurulu Kararımızla aylık 20.000 TL'ye artırılmış olup, 2022 yılında da aynı bedel üzerinden devam edilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986565
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|RODRG
|19,36
|6.419.827
|% 10,00
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|YEOTK
|58,35
|128.375.246
|% 9,99
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|EDATA
|19,82
|16.506.724
|% 9,99
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|HEDEF
|6,28
|86.917.010
|% 9,98
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|PRKAB
|48,92
|12.870.901
|% 9,98
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|SEYKM
|13,73
|10.762.060
|% -9,97
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|TUCLK
|14,66
|11.341.062
|% -7,97
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|TSPOR
|6,13
|182.911.848
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|TETMT
|347,50
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|QNBFB
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|% -7,80
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|GARAN
|11,24
|2.088.373.514
|% -3,68
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|SASA
|52,80
|1.850.279.441
|% 2,82
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|SISE
|13,41
|1.544.686.375
|% -1,03
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|EREGL
|27,82
|1.390.522.474
|% -3,13
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|THYAO
|20,48
|1.312.551.011
|% -1,44
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|EKGYO
|2,20
|1.058.031.307
|% -0,90
|
|YKBNK
|3,44
|870.004.991
|% -6,01
|
|GARAN
|11,24
|2.088.373.514
|% -3,68
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|ODAS
|1,32
|176.986.065
|% -2,94
|
|KRDMD
|8,99
|1.052.446.997
|% -4,16
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|11,8165
|11,8181
|% 2,32
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|Euro
|13,3535
|13,4265
|% 2,64
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|Sterlin
|15,8254
|15,9048
|% 2,07
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|Frank
|12,8325
|12,9098
|% 2,16
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|Riyal
|3,1358
|3,1516
|% 2,09
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.811
|1.811
|-1,74
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|Altın Gr.
|687
|688
|13,33
|
|Cumhuriyet
|4.652
|4.722
|212,00
|
|Tam
|4.625
|4.747
|204,38
|
|Yarım
|2.236
|2.296
|98,86
|
|Çeyrek
|1.121
|1.148
|49,43
|
|Gümüş.Ons
|23,09
|23,12
|0,04
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|Gümüş Gr.
|8,76
|8,77
|0,18
|
|B. Petrol
|78,59
|78,59
|0,37
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