***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar01.08.2022 tarihinde yayımlanan 2022/2.dönem finansal tablolarımızdan Nakit Akış Tablosunda nakit ve nakit benzerlerindeki değişim kalemindeişaret hatasıyapılmış olup, finansal tablolardüzeltilerekyeniden yayımlanacaktır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050943BIST