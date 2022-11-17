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***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

17.11.2022 20:37
***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz sermayesinin toplam % 83,3134 oranındaki payına isabet eden ve İlhan EREM, Ayşe Lalehan EREM TOKCAN, Fatma Ferzan ESCOBEDO, Mustafa Özhan EREM ve Ahmet İlhan EREM'e ait 20 adedi (A) grubu, 12 adedi (B) grubu ve 666.507.671,8 adedi (C) grubu olmak üzere toplam 666.507.703,8 adet payın tamamının 82.650.369,36 TL bedelle devri için, INVESTAT HOLDING LIMITED ile 17.11.2022 (bugün) tarihinde Hisse Devir Sözleşmesi imzalandığı hususu anılan pay sahiplerimiz tarafından Şirketimiz'e bildirilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080998


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ISSEN 73,70 147.517.649 % 10,00  
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Cumhuriyet 7.024 7.130 -74,00  
Tam 7.002 7.130 -32,00  
Yarım 3.400 3.486 -15,00  
Çeyrek 1.700 1.742 -8,00  
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