***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.11.2022 20:37
***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz sermayesinin toplam % 83,3134 oranındaki payına isabet eden ve İlhan EREM, Ayşe Lalehan EREM TOKCAN, Fatma Ferzan ESCOBEDO, Mustafa Özhan EREM ve Ahmet İlhan EREM'e ait 20 adedi (A) grubu, 12 adedi (B) grubu ve 666.507.671,8 adedi (C) grubu olmak üzere toplam 666.507.703,8 adet payın tamamının 82.650.369,36 TL bedelle devri için, INVESTAT HOLDING LIMITED ile 17.11.2022 (bugün) tarihinde Hisse Devir Sözleşmesi imzalandığı hususu anılan pay sahiplerimiz tarafından Şirketimiz'e bildirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080998
BIST
18:054.507
En Yüksek
|Değişim
|: -3,45%
|| -161,28
|Açılış
|: 4.687
|
|Önceki Kapanış
|: 4.669
|
4.687
En Düşük
4.447
18:0518,6165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0271
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6284
En Düşük
18,5493
18:0519,2972
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0358
|Açılış
|: 19,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,3954
En Düşük
19,1931
18:051.053,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -6,61
|Açılış
|: 1.053,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,11
|
1.062,65
En Düşük
1.050,24
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UZERB
|51,70
|1.207.537
|% 10,00
|
|MTRKS
|42,90
|138.210.173
|% 10,00
|
|ISSEN
|73,70
|147.517.649
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|75.539.904
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|75.539.904
|% 10,00
|
|SILVR
|23,76
|17.690.393
|% -10,00
|
|DOGUB
|7,74
|28.971.914
|% -10,00
|
|ALCTL
|82,40
|202.927.083
|% -9,99
|
|KMPUR
|136,20
|211.690.088
|% -9,98
|
|YEOTK
|98,30
|349.203.329
|% -9,98
|
|THYAO
|107,00
|12.411.455.682
|% 2,29
|
|EREGL
|36,90
|7.284.110.669
|% -0,38
|
|ASELS
|40,12
|6.538.087.733
|% 0,70
|
|KONTR
|194,10
|4.464.811.969
|% -9,97
|
|KOZAL
|261,40
|3.853.490.464
|% 6,65
|
|EKGYO
|5,38
|2.244.540.990
|% -2,71
|
|ALBRK
|3,14
|1.171.584.270
|% 1,95
|
|YKBNK
|10,28
|3.800.541.934
|% -6,29
|
|VAKBN
|9,27
|3.479.389.645
|% -9,91
|
|ISCTR
|9,30
|3.189.682.063
|% -6,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6095
|18,6117
|% 0,12
|
|Euro
|19,2617
|19,2927
|% -0,21
|
|Sterlin
|21,9600
|22,0701
|% -0,58
|
|Frank
|19,4499
|19,5670
|% -0,78
|
|Riyal
|4,9364
|4,9612
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.053
|1.053
|-6,80
|
|Cumhuriyet
|7.024
|7.130
|-74,00
|
|Tam
|7.002
|7.130
|-32,00
|
|Yarım
|3.400
|3.486
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.700
|1.742
|-8,00
|
Seans Raporu
18:05
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