***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.11.2022 20:58
***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu'nun bugün yapılan toplantısında
30.11.2022 tarihi (bugün) itibariyle Sn. Mustafa Özhan EREM ve Sn. Fatma Ferzan ESCOBEDO'nun istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesine göre yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Sn. Reha ÇIRAK ile Sn Murat OKU'nun atanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083288
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|DOHOL
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