***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu'nun bugün yapılan toplantısında30.11.2022 tarihi (bugün) itibariyle Sn. Mustafa Özhan EREM ve Sn. Fatma Ferzan ESCOBEDO'nun istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesine göre yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Sn. Reha ÇIRAK ile Sn Murat OKU'nun atanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083288BIST