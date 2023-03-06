***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.11.2022, 28.11.2022, 20.02.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUzertaş Boya Sanayi Ticaret ve Yatırım A.Ş. ("Şirket") paylarının Investat Holding Limited (Investat) tarafından devralınmasıyla Şirketimizin yönetim kontrolünü elinde bulundurmaya başlayan Investat'ın 1 TL nominal değere denk (100 adet pay = 1 lot) C grubu payı için 39,15 TL pay başına fiyat üzerinden 21.02.2023 - 06.03.2023 tarihleri arasında pay alım teklifi yapılmış olup, söz konusu pay alım teklifine katılan yatırımcı olmamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120605BIST