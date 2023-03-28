***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu









***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePazar Geçiş BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Karar Tarihi28/03/2023Ortaklık Paylarının İşlem Gördüğü Mevcut Pazar veya PlatformPiyasa Öncesi İşlem PlatformuGeçiş Başvurusunda Talep Edilen Pazar veya PlatformAna PazarBaşvuru Tarihi29/03/2023Başvuru SonucuAçıklamalarŞirketimizin 28.03.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı gereğinceBorsa İstanbul Kotasyon Yönergesinin 37'nci maddesi çerçevesinde yapılan değerlendirmeler sonucunda "UZERB" koduyla Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) Piyasa Öncesi İşlem Platformu'nda işlem gören paylarımızın, Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) Ana Pazar'a geçişi için uygun koşulların oluştuğu tespit edilmiştir. Buna istinaden Üst Pazar'a çıkmak için gerekli başvuru işlemlerinin başlatılmasına Yönetim Kurulu tarafından 28.03.2023 tarihinde (bugün) karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128803BIST