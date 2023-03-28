***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu
28.03.2023 18:15
***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pazar Geçiş Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/03/2023
Ortaklık Paylarının İşlem Gördüğü Mevcut Pazar veya Platform
Piyasa Öncesi İşlem Platformu
Geçiş Başvurusunda Talep Edilen Pazar veya Platform
Ana Pazar
Başvuru Tarihi
29/03/2023
Başvuru Sonucu
-
Açıklamalar
Şirketimizin 28.03.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı gereğince
Borsa İstanbul Kotasyon Yönergesinin 37'nci maddesi çerçevesinde yapılan değerlendirmeler sonucunda "UZERB" koduyla Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) Piyasa Öncesi İşlem Platformu'nda işlem gören paylarımızın, Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) Ana Pazar'a geçişi için uygun koşulların oluştuğu tespit edilmiştir. Buna istinaden Üst Pazar'a çıkmak için gerekli başvuru işlemlerinin başlatılmasına Yönetim Kurulu tarafından 28.03.2023 tarihinde (bugün) karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128803
BIST
17:594.811
En Yüksek
|Değişim
|: -3,73%
|| -186,35
|Açılış
|: 5.004
|
|Önceki Kapanış
|: 4.998
|
5.005
En Düşük
4.811
17:5919,1139
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0270
|Açılış
|: 19,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3850
|
19,2766
En Düşük
19,0703
17:5920,7254
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1058
|Açılış
|: 21,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 20,9000
|
20,8449
En Düşük
20,5380
17:591.209,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 8,68
|Açılış
|: 1.209,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.200,78
|
1.214,80
En Düşük
1.197,61
BIST En Aktif Hisseler17:59
|TDGYO
|11,33
|6.335.218
|% 10,00
|
|LUKSK
|82,05
|27.142.209
|% 9,99
|
|EKSUN
|65,00
|1.909.310
|% 9,98
|
|AVHOL
|20,72
|37.274.615
|% 9,98
|
|KRGYO
|11,57
|21.077.030
|% 9,98
|
|ALFAS
|345,60
|610.698.163
|% -10,00
|
|METUR
|4,68
|17.140.992
|% -10,00
|
|CANTE
|47,34
|239.268.570
|% -10,00
|
|EMKEL
|9,02
|48.707.118
|% -9,98
|
|KRSTL
|9,39
|93.507.687
|% -9,97
|
|AKFYE
|22,60
|6.704.488.949
|% 7,82
|
|ASTOR
|54,65
|4.459.742.031
|% -9,97
|
|EREGL
|35,80
|2.927.388.678
|% -4,23
|
|THYAO
|119,40
|2.886.203.790
|% -4,71
|
|ISCTR
|13,00
|2.768.805.334
|% -4,55
|
|AKFYE
|22,60
|6.704.488.949
|% 7,82
|
|ISCTR
|13,00
|2.768.805.334
|% -4,55
|
|EKGYO
|6,37
|1.099.609.838
|% -7,41
|
|YKBNK
|9,80
|1.494.138.038
|% -3,45
|
|IZMDC
|6,50
|800.938.278
|% 0,93
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1085
|19,1139
|% 0,14
|
|Euro
|20,7131
|20,7254
|% 0,51
|
|Sterlin
|23,5217
|23,6396
|% 0,58
|
|Frank
|20,7051
|20,8299
|% -0,29
|
|Riyal
|5,0735
|5,0990
|% 0,12
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.968
|1.968
|11,19
|
|Altın Gr.
|1.209
|1.209
|7,94
|
|Cumhuriyet
|8.177
|8.300
|75,00
|
|Tam
|8.190
|8.287
|46,00
|
|Yarım
|4.015
|4.055
|22,00
|
|Çeyrek
|2.007
|2.027
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,23
|23,26
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|14,25
|14,27
|0,09
|
|B. Petrol
|78,46
|78,46
|0,70
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -173, 24 kaybederek (% -3.16 ) 5, 313
-
17:59XU100
Endeks 4, 837 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 22 altında . İşlem hacmi 49, 439.00 milyon TL de
-
17:59CUSAN
Yüzde -6.32 oranında düşüşle 23.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 115, 395 adet işlem
-
17:58METUR
Yüzde -8.85 oranında düşüşle 4.74 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 976, 300 adet işlem
-
17:57ANHYT
Yüzde -10.79 oranında düşüşle 16.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 265, 983 adet işlem