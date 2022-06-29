***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.06.2022 15:05
***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
SERCAN ODACI MUHASEBE ŞEFİ 23.05.2021 0 216 593 02 03 info@uzertas.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039989
BIST
16:502.456
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -34,41
|Açılış
|: 2.493
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.494
En Düşük
2.447
16:5016,6469
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0353
|Açılış
|: 16,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7400
|
16,7236
En Düşük
16,5311
16:5017,4665
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0867
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,5880
En Düşük
17,3631
16:50974,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -1,94
|Açılış
|: 974,17
|
|Önceki Kapanış
|: 976,11
|
981,03
En Düşük
968,94
BIST En Aktif Hisseler16:48
|COSMO
|11,55
|535.451
|% 10,00
|
|ULUSE
|223,80
|22.986.163
|% 9,98
|
|BMSCH
|11,37
|104.038.982
|% 9,96
|
|TURSG
|5,35
|400.064.961
|% 9,86
|
|GZNMI
|41,16
|31.034.797
|% 8,49
|
|LIDFA
|12,60
|62.605.260
|% -10,00
|
|MAKIM
|16,94
|442.519.151
|% -9,99
|
|SELVA
|7,45
|95.717.331
|% -9,70
|
|YEOTK
|59,20
|74.005.380
|% -8,78
|
|BASCM
|3,90
|610.887
|% -7,14
|
|THYAO
|47,40
|3.895.333.804
|% -1,33
|
|SISE
|21,26
|1.430.159.080
|% -0,75
|
|EREGL
|27,14
|1.220.023.506
|% -1,52
|
|ASELS
|23,14
|1.106.520.061
|% -0,26
|
|SAHOL
|19,70
|830.623.617
|% -2,18
|
|EKGYO
|2,58
|436.963.398
|% -1,53
|
|ODAS
|2,97
|482.864.726
|% -2,62
|
|YKBNK
|4,40
|635.963.598
|% -1,57
|
|TSKB
|2,05
|291.942.628
|% -0,97
|
|AKBNK
|8,26
|817.369.539
|% -0,60
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6342
|16,6438
|% -0,23
|
|Euro
|17,4403
|17,4605
|% -0,53
|
|Sterlin
|20,0820
|20,1827
|% -0,89
|
|Frank
|17,3517
|17,4562
|% 0,01
|
|Riyal
|4,4169
|4,4391
|% -0,32
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|-2,01
|
|Altın Gr.
|976
|976
|-0,38
|
|Cumhuriyet
|6.533
|6.632
|7,00
|
|Tam
|6.517
|6.606
|-31,00
|
|Yarım
|3.190
|3.230
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.598
|1.614
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,75
|20,78
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,13
|11,15
|-0,05
|
|B. Petrol
|115
|115
|1,37
|