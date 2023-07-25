***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviREHA ÇIRAK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 30.11.2022 İcrada Görevli Yoktur Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Üyesi Evet Yoktur Bağımsız Üye DeğilMURAT OKU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 30.11.2022 İcrada Görevli Yoktur Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi Evet Yoktur Bağımsız Üye DeğilMUSTAFA NECİP ULUDAĞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 23.12.2022 İcrada Görevli Yoktur Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Üyesi Evet Yoktur Bağımsız Üye DeğilMİTHAT KILIÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 23.12.2022 İcrada Görevli Değil Yoktur Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi Evet Yoktur Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1173593 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiAHMET GÜLTEKİN KARAŞİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 19.07.2023 İcrada Görevli Değil Yoktur. Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi Evet Yoktur. Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1173593 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Üyesi Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175140BIST