***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
23.12.2022 18:23
***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
23 Aralık 2022 tarihli Olağanüstü Genel Kurul'da seçilen Yönetim Kurulu üyeleri aralarında görev bölümü yapılarak, Yönetim Kurulu Başkanlığına Sayın Reha ÇIRAK'ın, Başkan Vekilliğine Sayın Murat OKU'nun seçilmelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan komitelerin aşağıdaki şekilde belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
Denetim Komitesi
Mithat KILIÇ - Başkan
Şansal Cumhur ERBACIOĞLU - Üye
Kurumsal Yönetim Komitesi
Şansal Cumhur ERBACIOĞLU – Başkan
Mithat KILIÇ – Üye
Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi – Üye
Riskin Erken Saptanması Komitesi
Mithat KILIÇ – Başkan
Şansal Cumhur ERBACIOĞLU – Üye
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089593
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|2.811.064.093
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|1.079
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|7.374
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|7.361
|43,00
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|3.601
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