***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar23 Aralık 2022 tarihli Olağanüstü Genel Kurul'da seçilen Yönetim Kurulu üyeleri aralarında görev bölümü yapılarak, Yönetim Kurulu Başkanlığına Sayın Reha ÇIRAK'ın, Başkan Vekilliğine Sayın Murat OKU'nun seçilmelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan komitelerin aşağıdaki şekilde belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.Denetim KomitesiMithat KILIÇ - BaşkanŞansal Cumhur ERBACIOĞLU - ÜyeKurumsal Yönetim KomitesiŞansal Cumhur ERBACIOĞLU – BaşkanMithat KILIÇ – ÜyeYatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi – ÜyeRiskin Erken Saptanması KomitesiMithat KILIÇ – BaşkanŞansal Cumhur ERBACIOĞLU – Üyehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089593BIST