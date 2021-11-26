***VAKBN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.11.2021 17:41
***VAKBN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VAKBN]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VAKBN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979868
BIST
17:281.767
En Yüksek
|Değişim
|: -2,87%
|| -52,26
|Açılış
|: 1.811
|
|Önceki Kapanış
|: 1.819
|
1.811
En Düşük
1.761
17:2812,4908
En Yüksek
|Değişim
|: 4,09%
|| 0,4910
|Açılış
|: 12,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9500
|
12,6862
En Düşük
11,9402
17:2814,1067
En Yüksek
|Değişim
|: 4,75%
|| 0,6393
|Açılış
|: 13,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4000
|
14,3282
En Düşük
13,3965
17:28725,98
En Yüksek
|Değişim
|: 5,17%
|| 35,68
|Açılış
|: 727,09
|
|Önceki Kapanış
|: 690,30
|
737,01
En Düşük
687,28
BIST En Aktif Hisseler17:26
|ARMDA
|63,25
|4.842.972
|% 10,00
|
|BALAT
|9,68
|1.631.119
|% 10,00
|
|PENTA
|301,80
|22.820.494
|% 9,99
|
|RALYH
|17,83
|27.898.863
|% 9,99
|
|YEOTK
|61,10
|136.818.992
|% 9,99
|
|IDEAS
|33,54
|48.395.772
|% -9,98
|
|TAVHL
|26,56
|411.952.290
|% -9,97
|
|THYAO
|16,91
|3.124.041.588
|% -9,96
|
|PGSUS
|88,15
|628.875.665
|% -9,96
|
|DURDO
|20,86
|70.970.802
|% -9,93
|
|THYAO
|16,91
|3.124.041.588
|% -9,96
|
|GARAN
|11,44
|1.627.598.330
|% -2,56
|
|SASA
|39,42
|1.623.292.007
|% 0,72
|
|YKBNK
|3,18
|1.217.679.666
|% -4,50
|
|HALKB
|5,00
|1.193.155.773
|% -4,76
|
|YKBNK
|3,18
|1.217.679.666
|% -4,50
|
|EKGYO
|2,21
|790.116.967
|% 0,00
|
|HALKB
|5,00
|1.193.155.773
|% -4,76
|
|THYAO
|16,91
|3.124.041.588
|% -9,96
|
|ODAS
|1,53
|255.999.779
|% -5,56
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,4583
|12,5109
|% 4,26
|
|Euro
|14,0704
|14,1342
|% 4,95
|
|Sterlin
|16,5324
|16,6153
|% 3,72
|
|Frank
|13,3828
|13,4634
|% 4,80
|
|Riyal
|3,3062
|3,3228
|% 3,68
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.802
|12,88
|
|Altın Gr.
|722
|722
|31,85
|
|Cumhuriyet
|4.746
|4.818
|198,00
|
|Tam
|4.720
|4.844
|195,58
|
|Yarım
|2.281
|2.343
|94,61
|
|Çeyrek
|1.144
|1.171
|47,30
|
|Gümüş.Ons
|23,41
|23,44
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|9,40
|9,41
|0,30
|
|B. Petrol
|77,31
|77,31
|-4,91
|
Seans Raporu
17:26
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17:38LUKSK
Yüzde -9.59 oranında düşüşle 51.40 lira fiyatla işlem gören hissede 312, 993 adet işlem
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17:37XU100
Endeks 1, 767 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 88 altında . İşlem hacmi 29, 467.00 milyon TL de
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17:37NTHOL
Yüzde -9.65 oranında düşüşle 4.96 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 996, 233 adet işlem
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17:36ADESE
Yüzde -5.88 oranında düşüşle 0.80 lira fiyatla işlem gören hissede 81, 813, 280 adet işlem
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17:35GLYHO
Yüzde -8.93 oranında düşüşle 2.04 lira fiyatla işlem gören hissede 73, 997, 411 adet işlem