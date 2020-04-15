***VAKFN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.04.2020 10:57
***VAKFN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VAKFN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VAKFN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838213
BIST
14:3296.557
En Yüksek
|Değişim
|: -2,02%
|| -1.992,87
|Açılış
|: 98.945
|
|Önceki Kapanış
|: 98.550
|
99.044
En Düşük
94.602
14:326,8818
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0654
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8853
En Düşük
6,8079
14:327,5132
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0278
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5132
En Düşük
7,4578
14:32380,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,51
|Açılış
|: 380,27
|
|Önceki Kapanış
|: 378,76
|
381,41
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|SANFM
|7,92
|12.535.523
|% 10,00
|
|VKING
|4,62
|6.113.622
|% 10,00
|
|CASA
|13,64
|199.443
|% 10,00
|
|RTALB
|8,65
|14.794.103
|% 9,91
|
|SODSN
|22,62
|225.635
|% 9,91
|
|DOKTA
|24,30
|2.034.518
|% -9,93
|
|IHEVA
|2,09
|80.340.153
|% -9,91
|
|BMELK
|1,91
|864.270
|% -9,91
|
|TACTR
|2,76
|291.330
|% -9,80
|
|SNGYO
|1,11
|23.972.692
|% -9,76
|
|THYAO
|10,69
|1.856.225.817
|% -1,93
|
|PGSUS
|59,85
|1.512.970.053
|% -2,84
|
|ASELS
|26,48
|1.377.149.596
|% -2,93
|
|GARAN
|8,37
|688.487.230
|% -2,45
|
|TSPOR
|5,45
|578.763.245
|% 4,81
|
|THYAO
|10,69
|1.856.225.817
|% -1,93
|
|YKBNK
|1,97
|279.393.807
|% -3,43
|
|MNDRS
|1,52
|202.142.467
|% 3,40
|
|IHLGM
|1,03
|128.537.118
|% -6,36
|
|IHLAS
|0,63
|69.873.358
|% -5,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5675
|8,6104
|% -0,15
|
|Frank
|7,0884
|7,1311
|% 0,29
|
|Riyal
|1,8222
|1,8313
|% 0,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.722
|-5,30
|
|Altın Gr.
|380
|380
|1,51
|
|Cumhuriyet
|2.433
|2.494
|14,00
|
|Tam
|2.501
|2.567
|14,40
|
|Yarım
|1.217
|1.249
|7,00
|
|Çeyrek
|610
|625
|3,50
|
|Gümüş.Ons
|15,52
|15,55
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,44
|-0,02
|
|B. Petrol
|28,45
|28,45
|-1,15
|