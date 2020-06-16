***VAKFN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.06.2020 10:08
***VAKFN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VAKFN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851320
BIST
12:53111.132
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 1.576,28
|Açılış
|: 110.815
|
|Önceki Kapanış
|: 109.556
|
111.187
En Düşük
110.706
12:536,8407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0109
|Açılış
|: 6,8590
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8412
En Düşük
6,7909
12:537,7523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0236
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7100
|
7,7586
En Düşük
7,6789
12:53380,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 1,95
|Açılış
|: 380,42
|
|Önceki Kapanış
|: 378,47
|
380,77
En Düşük
376,81
BIST En Aktif Hisseler
|YYAPI
|1,21
|13.574.186
|% 10,00
|
|AKENR
|1,38
|105.125.150
|% 8,66
|
|AKCNS
|12,76
|59.159.889
|% 6,33
|
|ALKIM
|15,02
|80.075.338
|% 6,15
|
|ALKA
|12,70
|48.432.932
|% 5,57
|
|EGCYO
|1,33
|311.275
|% -9,52
|
|EPLAS
|17,00
|26.486
|% -5,03
|
|BOSSA
|10,48
|22.590.824
|% -2,60
|
|ATEKS
|14,08
|2.755.837
|% -1,33
|
|ECILC
|5,94
|77.896.654
|% -1,00
|
|ASELS
|32,44
|577.323.282
|% 1,44
|
|GARAN
|8,20
|427.410.468
|% 1,74
|
|AKBNK
|5,87
|171.449.620
|% 1,73
|
|AFYON
|3,07
|144.825.019
|% 2,68
|
|AKENR
|1,38
|105.125.150
|% 8,66
|
|AKENR
|1,38
|105.125.150
|% 8,66
|
|GARAN
|8,20
|427.410.468
|% 1,74
|
|AFYON
|3,07
|144.825.019
|% 2,68
|
|AKBNK
|5,87
|171.449.620
|% 1,73
|
|DOHOL
|2,01
|41.686.540
|% 1,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6284
|8,6717
|% 0,64
|
|Frank
|7,1921
|7,2354
|% 0,47
|
|Riyal
|1,8178
|1,8269
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.730
|4,74
|
|Altın Gr.
|380
|380
|1,80
|
|Cumhuriyet
|2.474
|2.487
|4,10
|
|Tam
|2.539
|2.556
|4,20
|
|Yarım
|1.237
|1.248
|2,10
|
|Çeyrek
|621
|625
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|17,40
|17,44
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,82
|3,84
|0,02
|
|B. Petrol
|40,31
|40,31
|0,59
|