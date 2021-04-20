***VAKFN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.04.2021 10:34
***VAKFN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VAKFN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VAKFN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929420
BIST
10:201.384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 6,47
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.385
En Düşük
1.376
10:208,1050
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0167
|Açılış
|: 8,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,1192
En Düşük
8,0681
10:209,7866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0476
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6600
|
9,7976
En Düşük
9,7152
10:20461,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,46
|Açılış
|: 460,99
|
|Önceki Kapanış
|: 460,54
|
462,55
En Düşük
459,40
BIST En Aktif Hisseler10:19
|SNPAM
|19,14
|67.909
|% 10,00
|
|INVEO
|111,90
|7.798.199
|% 9,92
|
|IDEAS
|82,50
|1.004.850
|% 9,71
|
|ATLAS
|1,88
|6.036.436
|% 9,30
|
|GEDIK
|20,44
|10.522.693
|% 7,07
|
|PEKGY
|1,46
|33.373.237
|% -9,88
|
|LUKSK
|54,20
|788.179
|% -9,36
|
|MRGYO
|1,67
|802.715
|% -7,73
|
|SAYAS
|21,76
|2.265.859
|% -7,72
|
|ANELE
|5,07
|13.116.740
|% -7,65
|
|GARAN
|7,14
|309.438.811
|% 2,00
|
|PETKM
|6,55
|150.771.149
|% -0,91
|
|EREGL
|18,04
|116.745.569
|% -0,66
|
|SISE
|7,28
|81.044.754
|% 0,14
|
|KRDMD
|7,36
|70.402.214
|% 1,10
|
|GARAN
|7,14
|309.438.811
|% 2,00
|
|YKBNK
|2,13
|56.498.807
|% 2,40
|
|PETKM
|6,55
|150.771.149
|% -0,91
|
|PEKGY
|1,46
|33.373.237
|% -9,88
|
|TSKB
|1,30
|27.330.659
|% 0,78
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0995
|8,1068
|% 0,23
|
|Euro
|9,7791
|9,7872
|% 0,49
|
|Sterlin
|11,3214
|11,3781
|% 0,41
|
|Frank
|8,8317
|8,8849
|% 0,37
|
|Riyal
|2,1557
|2,1666
|% 0,29
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-1,11
|
|Altın Gr.
|461
|461
|0,45
|
|Cumhuriyet
|3.054
|3.100
|-11,00
|
|Tam
|3.039
|3.116
|-5,22
|
|Yarım
|1.469
|1.507
|-2,53
|
|Çeyrek
|737
|754
|-1,26
|
|Gümüş.Ons
|25,95
|25,99
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,74
|6,76
|0,04
|
|B. Petrol
|67,59
|67,59
|0,54
|
Seans Raporu
10:19
daha fazla
-
10:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 19 artarak (% 0.43 ) 1, 440
-
10:34XU100
Endeks 1, 383 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 1, 835.00 milyon TL de
-
10:33TKURU
Yüzde 6.94 oranında artışla 315.80 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 050 adet işlem
-
10:29XU100
Endeks 1, 384 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 49 üstünde . İşlem hacmi 1, 488.00 milyon TL de
-
10:28IZFAS
Yüzde 4.05 oranında artışla 7.20 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 832 adet işlem