***VAKFN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.05.2021 10:40
***VAKFN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VAKFN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VAKFN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936710
BIST
10:371.461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 7,00
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.466
En Düşük
1.461
10:378,3509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0392
|Açılış
|: 8,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2250
|
8,3509
En Düşük
8,3073
10:3710,1902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0806
|Açılış
|: 10,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,1902
En Düşük
10,1023
10:37501,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 2,25
|Açılış
|: 501,21
|
|Önceki Kapanış
|: 498,95
|
501,99
En Düşük
498,63
BIST En Aktif Hisseler10:37
|NTGAZ
|10,89
|9.284.618
|% 10,00
|
|ISBIR
|8.552,50
|1.342.743
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,84
|870.591
|% 9,65
|
|SNPAM
|17,66
|191.081
|% 9,21
|
|INVEO
|149,80
|44.787.161
|% 8,95
|
|IHGZT
|1,32
|5.748.727
|% -9,59
|
|AYCES
|77,00
|307.089
|% -8,39
|
|YAPRK
|83,55
|23.062.999
|% -7,73
|
|FLAP
|2,74
|8.814.888
|% -5,52
|
|IZTAR
|20,04
|2.945.266
|% -4,84
|
|SISE
|8,07
|439.852.033
|% 3,07
|
|GARAN
|8,07
|423.652.018
|% 1,38
|
|THYAO
|13,21
|181.502.476
|% -1,12
|
|KRDMD
|8,34
|153.872.577
|% 2,21
|
|EREGL
|19,67
|121.762.736
|% 1,24
|
|SISE
|8,07
|439.852.033
|% 3,07
|
|GARAN
|8,07
|423.652.018
|% 1,38
|
|EKGYO
|1,94
|74.038.190
|% 0,52
|
|YKBNK
|2,16
|78.064.845
|% 1,41
|
|AKBNK
|5,23
|117.292.557
|% 1,75
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3453
|8,3509
|% 0,47
|
|Euro
|10,1838
|10,1902
|% 0,80
|
|Sterlin
|11,8171
|11,8763
|% 0,86
|
|Frank
|9,2605
|9,3163
|% 1,03
|
|Riyal
|2,2194
|2,2305
|% 0,44
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.869
|1.869
|2,24
|
|Altın Gr.
|501
|501
|1,64
|
|Cumhuriyet
|3.268
|3.318
|159,00
|
|Tam
|3.257
|3.341
|162,95
|
|Yarım
|1.574
|1.616
|78,82
|
|Çeyrek
|790
|808
|39,41
|
|Gümüş.Ons
|28,51
|28,54
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|7,63
|7,64
|0,11
|
|B. Petrol
|70,08
|70,08
|0,62
|