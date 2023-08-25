***VAKFN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.08.2023 10:22
***VAKFN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VAKFN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189529
BIST
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13:057.456
En Düşük
|Değişim
|: -0,48%
|| -35,64
|Açılış
|: 7.545
|
|Önceki Kapanış
|: 7.492
|
7.443
En Yüksek
7.585
13:0526,3333
En Yüksek
|Değişim
|: 2,17%
|| 0,5593
|Açılış
|: 26,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,3500
|
26,5410
En Düşük
25,6252
13:0528,5058
En Yüksek
|Değişim
|: 2,36%
|| 0,6584
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5500
|
28,6552
En Düşük
27,8188
13:051.620,88
En Yüksek
|Değişim
|: 2,29%
|| 36,23
|Açılış
|: 1.624,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584,65
|
1.635,97
En Düşük
1.576,81
BIST En Aktif Hisseler13:03
|ULAS
|14,19
|27.569.931
|% 10,00
|
|PARSN
|120,60
|272.068.802
|% 9,94
|
|NETAS
|53,25
|93.567.646
|% 9,93
|
|EGGUB
|127,40
|90.213.892
|% 7,60
|
|RYSAS
|39,42
|48.337.583
|% 5,34
|
|EUKYO
|11,17
|8.488.384
|% -9,99
|
|ADEL
|610,20
|17.545.081
|% -9,99
|
|KENT
|527,20
|2.178.390
|% -9,99
|
|EGPRO
|134,00
|116.070.397
|% -9,46
|
|PKENT
|156,70
|90.789.025
|% -8,47
|
|DOAS
|289,30
|6.201.815.122
|% 1,51
|
|TTKOM
|26,70
|3.361.660.365
|% 4,46
|
|THYAO
|229,00
|3.053.699.982
|% -0,65
|
|AKBNK
|29,80
|3.006.217.220
|% -2,04
|
|GARAN
|52,85
|2.790.968.885
|% -2,94
|
|YKBNK
|16,50
|2.655.912.899
|% -2,08
|
|ISCTR
|17,69
|2.329.266.701
|% -1,72
|
|TTKOM
|26,70
|3.361.660.365
|% 4,46
|
|SKBNK
|3,98
|421.537.610
|% -2,21
|
|EKGYO
|8,19
|835.675.213
|% -2,62
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,3226
|26,3281
|% 2,15
|
|Euro
|28,4080
|28,4941
|% 2,32
|
|Sterlin
|33,1065
|33,2726
|% 2,50
|
|Frank
|29,6561
|29,8348
|% 2,42
|
|Riyal
|7,0152
|7,0504
|% 2,66
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|-0,86
|
|Altın Gr.
|1.633
|1.634
|49,06
|
|Cumhuriyet
|11.227
|11.397
|140,00
|
|Tam
|11.010
|11.097
|-4,00
|
|Yarım
|5.522
|5.570
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.752
|2.785
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,16
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|20,57
|20,59
|0,64
|
|B. Petrol
|84,52
|84,52
|1,16
|