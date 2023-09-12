***VAKFN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.09.2023 15:41
***VAKFN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VAKFN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194152
BIST
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16:408.267
En Düşük
|Değişim
|: 1,48%
|| 120,76
|Açılış
|: 8.175
|
|Önceki Kapanış
|: 8.146
|
8.081
En Yüksek
8.272
16:4026,9054
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0391
|Açılış
|: 26,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8650
|
26,9499
En Düşük
26,8031
16:4028,8478
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0533
|Açılış
|: 28,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8200
|
29,2191
En Düşük
28,7759
16:401.651,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -8,40
|Açılış
|: 1.651,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.660,32
|
1.665,56
En Düşük
1.647,64
BIST En Aktif Hisseler16:40
|ALFAS
|150,70
|1.173.494.641
|% 10,00
|
|ORCAY
|11,88
|147.703.110
|% 10,00
|
|METUR
|10,34
|127.471.591
|% 10,00
|
|ASUZU
|257,40
|112.473.247
|% 10,00
|
|NUHCM
|255,20
|192.296.044
|% 10,00
|
|KZGYO
|43,92
|2.603.687.315
|% -10,00
|
|ULAS
|18,47
|7.019.228
|% -9,99
|
|TATEN
|65,35
|551.054.080
|% -9,99
|
|OFSYM
|82,65
|291.464.702
|% -9,97
|
|KSTUR
|630,40
|2.005.564
|% -9,94
|
|KOZAL
|32,44
|5.576.372.032
|% -1,10
|
|THYAO
|240,20
|5.130.785.745
|% 2,43
|
|ENKAI
|37,32
|5.016.577.354
|% 7,49
|
|ASTOR
|143,50
|4.569.251.479
|% 3,24
|
|SISE
|54,60
|4.288.879.877
|% 0,00
|
|ZOREN
|5,00
|1.822.391.433
|% -1,38
|
|SKBNK
|5,26
|1.414.808.455
|% -9,15
|
|EKGYO
|8,90
|2.117.650.685
|% -1,44
|
|YKBNK
|16,37
|3.249.697.356
|% 0,61
|
|ISCTR
|22,68
|3.922.364.061
|% -0,53
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8944
|26,9054
|% 0,15
|
|Euro
|28,8332
|28,8478
|% -0,18
|
|Sterlin
|33,4529
|33,6207
|% -0,13
|
|Frank
|30,0165
|30,1973
|% -0,05
|
|Riyal
|7,1495
|7,1853
|% 0,14
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.910
|-12,64
|
|Altın Gr.
|1.651
|1.652
|-8,59
|
|Cumhuriyet
|11.255
|11.425
|-51,00
|
|Tam
|11.020
|11.099
|-54,00
|
|Yarım
|5.527
|5.572
|-28,00
|
|Çeyrek
|2.755
|2.786
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|22,94
|22,98
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|19,85
|19,87
|-0,08
|
|B. Petrol
|91,80
|91,80
|1,15
|
Seans Raporu
16:40
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