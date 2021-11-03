***VAKFN* *TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.11.2021 18:57
***VAKFN******TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vakıf Finansal Kiralama AŞ'nin 250.000.000-TL olan ödenmiş sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 250.000.000-TL nakit (bedelli) olarak %100 oranında artırılarak 500.000.000-TL'ye yükseltilmesine ilişkin kararı KAP'ta Şirket tarafından 07.10.2021 tarihinde açıklanmıştır.
03.11.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.'nin sermaye artırımı kapsamında, Şirketimizin yeni pay alma haklarının tam olarak kullanılması ve Şirketimiz mevcut payına isabet eden nakit artış tutarının ödenmesi hususlarında Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir.
Bilgilerinize sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974600
BIST
18:051.547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 13,98
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.547
En Düşük
1.492
18:059,6690
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0666
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7797
En Düşük
9,5937
18:0511,2052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0819
|Açılış
|: 11,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,4078
En Düşük
11,1061
18:05547,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -4,14
|Açılış
|: 547,92
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
560,35
En Düşük
547,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHAAS
|5,06
|27.718.174
|% 10,00
|
|TUREX
|13,35
|81.590.611
|% 9,97
|
|PRKAB
|24,70
|181.320.571
|% 9,97
|
|RODRG
|16,02
|9.666.145
|% 9,95
|
|DOBUR
|70,80
|47.403.095
|% 9,94
|
|NUGYO
|11,38
|32.685.181
|% -9,97
|
|KARYE
|19,79
|33.301.429
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|35.135.041
|% -9,95
|
|HEDEF
|3,40
|164.602.084
|% -9,81
|
|CANTE
|13,00
|137.539.085
|% -9,41
|
|GARAN
|10,38
|4.546.412.179
|% 2,17
|
|THYAO
|15,58
|2.252.540.934
|% 0,58
|
|FROTO
|202,00
|1.372.958.551
|% 4,61
|
|YKBNK
|2,88
|1.312.523.553
|% 1,77
|
|SISE
|8,75
|1.299.457.058
|% 1,51
|
|EKGYO
|1,99
|939.992.555
|% -1,97
|
|YKBNK
|2,88
|1.312.523.553
|% 1,77
|
|TSKB
|1,50
|644.987.838
|% 9,49
|
|GARAN
|10,38
|4.546.412.179
|% 2,17
|
|SKBNK
|1,09
|297.216.201
|% 4,81
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6643
|9,6690
|% 0,69
|
|Euro
|11,1983
|11,2052
|% 0,74
|
|Sterlin
|13,1635
|13,2295
|% 0,98
|
|Frank
|10,5537
|10,6172
|% 0,92
|
|Riyal
|2,5691
|2,5820
|% 0,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.763
|-24,65
|
|Altın Gr.
|548
|548
|-4,14
|
|Cumhuriyet
|3.641
|3.696
|10,00
|
|Tam
|3.627
|3.718
|11,44
|
|Yarım
|1.753
|1.799
|5,53
|
|Çeyrek
|879
|899
|2,77
|
|Gümüş.Ons
|23,17
|23,23
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|-0,06
|
|B. Petrol
|82,06
|82,06
|-2,66
|