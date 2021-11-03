***VAKFN* *TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VAKFN******TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [VAKFN]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarVakıf Finansal Kiralama AŞ'nin 250.000.000-TL olan ödenmiş sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 250.000.000-TL nakit (bedelli) olarak %100 oranında artırılarak 500.000.000-TL'ye yükseltilmesine ilişkin kararı KAP'ta Şirket tarafından 07.10.2021 tarihinde açıklanmıştır.03.11.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.'nin sermaye artırımı kapsamında, Şirketimizin yeni pay alma haklarının tam olarak kullanılması ve Şirketimiz mevcut payına isabet eden nakit artış tutarının ödenmesi hususlarında Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir.Bilgilerinize sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974600BIST