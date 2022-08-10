***VAKFN* *TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu









***VAKFN******TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )İlgili Şirketler [VAKFN]İlgili Fonlar []TürkçePay Satış Bilgi FormuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin, Vakıf Finansal Kiralama AŞ'nin sermayesinde sahip olduğu 49.485.156,52 TL nominal değerli paylardan borsada satış kapsamında--- 15.531.254,80 TL nominal değerli payların satılması,--- kalan 33.953.901,72 TL nominal değerli payların borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi,amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 27. maddesi kapsamında düzenlenen, Pay Satış Bilgi Formu'nun onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054330BIST