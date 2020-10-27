***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERCari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler175.000 0 0 244 18.779 -548 10.580 0 0 0 47.712 31.578 0 0 283.345Yeni Bakiye175.000 0 0 244 18.779 -548 10.580 0 0 0 47.712 31.578 0 0 283.345Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -36 0 0 0 0 0 0 50.612 0 50.576İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -25.000 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.578 -6.578 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.578 -6.578 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler200.000 0 0 244 18.779 -584 10.580 0 0 0 54.290 0 50.612 0 333.921Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ200.871 74.861FAKTORİNG GELİRLERİ0 0FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0KİRALAMA GELİRLERİ200.871 74.861Finansal Kiralama Gelirleri196.956 73.532Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar3.915 1.329FİNANSMAN GİDERLERİ (-)-99.761 -35.093Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-93.861 -33.964Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-9 -3Verilen Ücret ve Komisyonlar-5.891 -1.126BRÜT KAR (ZARAR)101.110 39.768ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)19 -21.405 -7.152Personel Giderleri-14.032 -4.452Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-480 -160Genel İşletme Giderleri-6.893 -2.540BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)79.705 32.616DİĞER FAALİYET GELİRLERİ20 38.790 17.746Bankalardan Alınan Faizler2.961 1.648Türev Finansal İşlemler Karı67Kambiyo İşlemleri Karı20.310 10.376Diğer15.452 5.722KARŞILIK GİDERLERİ6 -43.675 -27.412Özel Karşılıklar-23.925 -7.662Genel Karşılıklar-19.750 -19.750DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)20 -4.422 -4.183Türev Finansal İşlemlerden Zarar-4.187 -3.959Diğer-235 -224NET FAALİYET KARI (ZARARI)70.398 18.767BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)70.398 18.767SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)-19.786 -8.506Cari Vergi Karşılığı-7.517 -2.384Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-12.269 -6.122SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)50.612 10.261DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI50.612 10.261Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları50.612 10.261Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 21 0,00253000 0,00051000SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı-48.606Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri147.461Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-154.664Alınan Ücret ve Komisyonlar3.915Elde Edilen Diğer Kazançlar17.482Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar4.178Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-14.032Ödenen Vergiler-9.606Diğer-43.340Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim61.358Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış-682.646Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış824Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)-80Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)675.354Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)67.906Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı12.752YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARISatın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller7,8,9 -1.315Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller259Diğer140Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-916FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIİhraç Edilen Sermaye Araçları-4.121Diğer-9Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-4.130Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi18.346Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)26.052Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4 67.010Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4 93.062Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)50.612DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-36Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-36Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -45Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarTOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)50.576Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI4 21.309 71.753 93.062GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)5 13.277 0 13.277İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)6 701.155 2.603.568 3.304.723Faktoring Alacakları0 0 0Finansman Kredileri0 0 0Kiralama İşlemleri (Net)6 675.056 2.563.029 3.238.085Finansal Kiralama Alacakları909.601 2.928.362 3.837.963Kazanılmamış Gelirler (-)-234.545 -365.333 -599.878Takipteki Alacaklar63.065 135.664 198.729Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)-36.966 -95.125 -132.091ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)7 23.766 0 23.766MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)8 1.047 0 1.047YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI665 0 665ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI10 0 0 0DİĞER AKTİFLER11 68.319 262.718 331.037ARA TOPLAM829.538 2.938.039 3.767.577SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)9 0 0 0VARLIKLAR TOPLAMI829.538 2.938.039 3.767.577YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER12 535.797 2.685.511 3.221.308FAKTORİNG BORÇLARI0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR13 61 25 86İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0KARŞILIKLAR14 4.384 19.626 24.010Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı4.260 0 4.260Genel Karşılıklar124 19.626 19.750CARİ VERGİ BORCU10 7.083 0 7.083ERTELENMİŞ VERGİ BORCU10 6.472 0 6.472SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER15 41.740 132.957 174.697ARA TOPLAM595.537 2.838.119 3.433.656SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0ÖZKAYNAKLAR17 333.921 0 333.921Ödenmiş Sermaye200.000 0 200.000Sermaye Yedekleri244 0 244Diğer Sermaye Yedekleri244 0 244Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler28.775 0 28.775Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler0 0 0Kar Yedekleri54.290 0 54.290Yasal Yedekler11.317 0 11.317Olağanüstü Yedekler42.973 0 42.973Kar veya Zarar50.612 0 50.612Dönem Net Kâr veya Zararı50.612 0 50.612YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI929.458 2.838.119 3.767.577Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0ALINAN TEMİNATLAR22 6.652.691 41.535.588 48.188.279VERİLEN TEMİNATLAR0 0 0TAAHHÜTLER22 272.960 602.747 875.707Cayılamaz Taahhütler86.402 152.678 239.080Cayılabilir Taahhütler186.558 450.069 636.627Kiralama Taahhütleri186.558 450.069 636.627Finansal Kiralama Taahhütleri186.558 450.069 636.627Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR0 0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler0 0 0EMANET KIYMETLER2.634.829 7.832.897 10.467.726NAZIM HESAPLAR TOPLAMI9.560.480 49.971.232 59.531.712http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884450BIST