***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.Olağan Genel Kurul TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 11.07.2023Genel Kurul Tarihi 11.08.2023Genel Kurul Saati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 10.08.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜMRANİYEAdres Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:7/B Giriş Kat Konferans Salonu Ümraniye - İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması2 - 2022 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun, okunması ve müzakeresi,3 - Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması,4 - 2022 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,5 - Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılanların yerine yeni atanan üyelerin tasvibe sunulması,6 - 2022 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,7 - 2022 yılı dönem karının dağıtımı ve kullanım şekli ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurul'un onayına sunulması,8 - Yönetim Kurulu üyelikleri için seçimlerin yenilenmesi,9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin mali haklarının belirlenmesi,10 - Yönetim Kurulunca 2023 yılı için önerilen Bağımsız Denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması,11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı tebliği uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,12 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi,13 - 124 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi kapsamında 2023 yılında deprem nedeniyle yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması ve onaylanması,14 - Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.10 Maddesi uyarınca, Şirketimiz bağış ve yardımlarına ilişkin Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,15 - Dilek ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Genel Kurul Toplantı tunanağı ekte yer almaktadır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 25.08.2023Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - TutanakEK: 2 HAZİRUN CETVELİ.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk Açıklamalar11 Ağustos 2023 tarihli Şirketimizin 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar İstanbul Ticaret sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189866BIST