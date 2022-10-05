***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
05.10.2022 10:45
***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına Yönelik Genel Müdürlüğe Yetki Verilmesi Hakkına Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 05.10.2022
İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun almış olduğu karar doğrultusunda Genel Müdürlüğe, 2.000.000.000- TL'sına kadar farklı vadelerde 2 yılı aşmayacak şekilde tahsisli veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla piyasa koşullarına bağlı olarak bono veya tahvil ihracı için yetki verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067304
BIST
18:053.554
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 69,43
|Açılış
|: 3.520
|
|Önceki Kapanış
|: 3.484
|
3.565
En Düşük
3.508
18:0518,6140
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0300
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,6189
En Düşük
18,5714
18:0518,2376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0499
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3400
|
18,2376
En Düşük
18,1790
18:051.023,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,60
|Açılış
|: 1.023,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.025,29
En Düşük
1.022,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKENR
|3,31
|191.467.874
|% 9,97
|
|ERBOS
|153,50
|236.204.152
|% 9,96
|
|PKART
|22,08
|19.226.414
|% 9,96
|
|GOZDE
|11,27
|156.266.486
|% 9,95
|
|ELITE
|27,62
|49.677.370
|% 9,95
|
|INFO
|9,65
|8.866.931
|% -9,98
|
|KIMMR
|8,88
|9.860.405
|% -9,94
|
|EKIZ
|13,41
|2.038.902
|% -9,94
|
|SNPAM
|13,90
|695.377
|% -6,14
|
|SILVR
|24,98
|11.294.545
|% -4,87
|
|SASA
|85,20
|8.070.917.425
|% 2,96
|
|THYAO
|84,70
|6.068.194.881
|% -0,12
|
|SISE
|29,46
|4.844.093.236
|% 3,88
|
|EKGYO
|4,30
|2.688.844.172
|% 1,90
|
|YKBNK
|8,14
|2.570.773.735
|% 4,23
|
|EKGYO
|4,30
|2.688.844.172
|% 1,90
|
|ZOREN
|4,65
|1.521.826.601
|% -1,90
|
|YKBNK
|8,14
|2.570.773.735
|% 4,23
|
|DOHOL
|5,34
|1.599.634.332
|% 4,50
|
|ISCTR
|8,35
|1.793.322.291
|% 2,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5356
|18,6140
|% 0,16
|
|Euro
|18,1550
|18,2342
|% 0,26
|
|Sterlin
|20,6998
|20,8036
|% 0,16
|
|Frank
|18,7167
|18,8294
|% 0,20
|
|Riyal
|4,9312
|4,9559
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.713
|-3,72
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|1,13
|
|Cumhuriyet
|6.836
|6.939
|27,00
|
|Tam
|6.867
|6.952
|21,00
|
|Yarım
|3.346
|3.399
|11,00
|
|Çeyrek
|1.676
|1.699
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,64
|20,68
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,34
|12,36
|0,01
|
|B. Petrol
|94,86
|94,86
|0,02
|