***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 2.000.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 1.000.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin %100 oranında artırılarak tamamı nakit karşılığı olmak üzere 2.000.000.000,-TL'ye çıkarılmasına ilişkin izahnameSermaye Piyasası Kurulu'nun 22 Mart 2024 tarihli ve 17/434 sayılı toplantısında uygun bulunmuş ve 2024/16sayılı Sermaye Piyasası Bülteni'nde duyurulmuştur. Bu kapsamda Kurulun 22 Mart 2024 tarihli ve E-29833736-105.01.01.01-51706sayılı yazısı ile onaylananizahname ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261533BIST