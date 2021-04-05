***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri arasında yapılan görev dağılımı sonucu Denetim Komitesi Üyeliklerine, Sn.Halil ÇELİK (Başkan) ve Sn.Savaş Atanur KAZAZ'ın (Üye) seçilmelerine, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine, Sn.Halil ÇELİK (Başkan) ve Şeref YAROĞLU'nun (Üye) seçilmelerine Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliklerine, Sn.Savaş Atanur KAZAZ (Başkan) ve Şeref YAROĞLU'nun (üye ) seçilmelerine, Ayrıca, Kurumsal Yönetim Tebliğinin 11. Maddesi gereği Yatırımcı İlişkileri Müdürü Sn. Mehmet İlkay COŞKUN'un Kurumsal Yönetim Komitesine üye olarak seçilmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923302BIST