***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
04.04.2022 15:25
***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
irketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri arasında yapılan görev dağılımı sonucu Denetim Komitesi Üyeliklerine, Sn.Halil ÇELİK (Başkan) ve Sn.Savaş Atanur KAZAZ'ın (Üye) seçilmelerine, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine, Sn.Halil ÇELİK (Başkan) ve Eren SÜZEN 'nin (Üye) seçilmelerine Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliklerine, Sn.Savaş Atanur KAZAZ (Başkan) ve Selçuk GÖKBAYRAK 'ın (üye ) seçilmelerine, Ayrıca, Kurumsal Yönetim Tebliğinin 11. Maddesi gereği Yatırımcı İlişkilerİ Bölüm Yöneticisi Sn. Gonca YADİGAR' ın Kurumsal Yönetim Komitesine üye olarak seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015419
BIST
17:442.304
En Yüksek
|Değişim
|: 2,34%
|| 52,74
|Açılış
|: 2.264
|
|Önceki Kapanış
|: 2.252
|
2.305
En Düşük
2.264
17:4414,7064
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0229
|Açılış
|: 14,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6670
|
14,7178
En Düşük
14,6695
17:4416,1821
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0358
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,2538
En Düşük
16,1298
17:44913,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 4,58
|Açılış
|: 913,48
|
|Önceki Kapanış
|: 909,14
|
914,60
En Düşük
904,60
BIST En Aktif Hisseler17:42
|ARMDA
|78,10
|6.836.237
|% 10,00
|
|ASUZU
|88,00
|189.613.633
|% 10,00
|
|IPEKE
|18,95
|162.905.957
|% 9,98
|
|AYGAZ
|30,26
|123.080.324
|% 9,96
|
|ACSEL
|30,90
|41.094.460
|% 9,96
|
|ATSYH
|18,65
|1.672.513
|% -5,81
|
|KARSN
|5,65
|1.831.112.425
|% -5,36
|
|EMNIS
|20,42
|62.163
|% -4,67
|
|PAPIL
|19,88
|22.363.287
|% -4,15
|
|TURGG
|209,10
|81.508.807
|% -4,13
|
|GARAN
|12,61
|3.846.152.089
|% 1,29
|
|THYAO
|33,22
|2.924.858.689
|% 1,34
|
|KRDMD
|15,84
|2.775.215.651
|% 1,54
|
|SISE
|16,18
|2.545.687.688
|% 5,27
|
|AKBNK
|7,63
|2.485.294.455
|% 4,38
|
|EKGYO
|2,51
|1.710.372.983
|% 5,02
|
|AKBNK
|7,63
|2.485.294.455
|% 4,38
|
|KARSN
|5,65
|1.831.112.425
|% -5,36
|
|GARAN
|12,61
|3.846.152.089
|% 1,29
|
|YKBNK
|4,16
|1.175.549.726
|% 1,22
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7055
|14,7119
|% 0,19
|
|Euro
|16,1688
|16,1869
|% -0,19
|
|Sterlin
|19,2366
|19,3331
|% 0,20
|
|Frank
|15,8118
|15,9071
|% 0,06
|
|Riyal
|3,9080
|3,9276
|% 0,14
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.936
|10,68
|
|Altın Gr.
|912
|912
|3,21
|
|Cumhuriyet
|6.036
|6.127
|14,00
|
|Tam
|6.008
|6.158
|13,52
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|6,55
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|3,27
|
|Gümüş.Ons
|24,56
|24,59
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,53
|-0,12
|
|B. Petrol
|108
|108
|3,48
|
Seans Raporu
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