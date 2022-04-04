***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri arasında yapılan görev dağılımı sonucu Denetim Komitesi Üyeliklerine, Sn.Halil ÇELİK (Başkan) ve Sn.Savaş Atanur KAZAZ'ın (Üye) seçilmelerine, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine, Sn.Halil ÇELİK (Başkan) ve Eren SÜZEN 'nin (Üye) seçilmelerine Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliklerine, Sn.Savaş Atanur KAZAZ (Başkan) ve Selçuk GÖKBAYRAK 'ın (üye ) seçilmelerine, Ayrıca, Kurumsal Yönetim Tebliğinin 11. Maddesi gereği Yatırımcı İlişkilerİ Bölüm Yöneticisi Sn. Gonca YADİGAR' ın Kurumsal Yönetim Komitesine üye olarak seçilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015419BIST