***VAKKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.03.2021 17:45
***VAKKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VAKKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914543
BIST
18:051.529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,37
|Açılış
|: 1.526
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.537
En Düşük
1.519
18:057,3918
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,0958
|Açılış
|: 7,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2400
|
7,4227
En Düşük
7,2702
18:058,9272
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 0,1368
|Açılış
|: 8,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,9411
En Düşük
8,7606
18:05409,91
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 5,70
|Açılış
|: 409,91
|
|Önceki Kapanış
|: 404,21
|
411,52
En Düşük
400,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SEKFK
|12,98
|94.184.931
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.050,00
|6.908.024
|% 10,00
|
|VAKFN
|19,48
|4.260.724
|% 9,99
|
|MAALT
|280,70
|27.558.913
|% 9,99
|
|LINK
|59,00
|31.591.282
|% 9,97
|
|CASA
|203,50
|3.858.360
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,26
|347.296
|% -10,00
|
|MERIT
|324,50
|2.787.476
|% -9,99
|
|KSTUR
|352,20
|1.505.112
|% -9,99
|
|SEKUR
|39,50
|14.007.111
|% -9,98
|
|THYAO
|14,81
|5.371.625.981
|% 7,32
|
|SISE
|7,73
|2.182.910.027
|% 1,84
|
|PETKM
|5,54
|1.997.691.065
|% 2,97
|
|EKGYO
|2,42
|1.934.896.096
|% 2,98
|
|KOZAL
|130,60
|1.754.065.742
|% -4,18
|
|EKGYO
|2,42
|1.934.896.096
|% 2,98
|
|THYAO
|14,81
|5.371.625.981
|% 7,32
|
|PETKM
|5,54
|1.997.691.065
|% 2,97
|
|SISE
|7,73
|2.182.910.027
|% 1,84
|
|SKBNK
|1,38
|314.209.108
|% -1,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3850
|7,3918
|% 1,31
|
|Euro
|8,9181
|8,9272
|% 1,56
|
|Sterlin
|10,2770
|10,3285
|% 1,53
|
|Frank
|8,0427
|8,0912
|% 1,28
|
|Riyal
|1,9642
|1,9740
|% 1,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.725
|0,32
|
|Altın Gr.
|410
|410
|6,14
|
|Cumhuriyet
|2.716
|2.757
|19,00
|
|Tam
|2.702
|2.771
|16,22
|
|Yarım
|1.306
|1.340
|7,84
|
|Çeyrek
|655
|670
|3,93
|
|Gümüş.Ons
|26,38
|26,41
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,28
|0,07
|
|B. Petrol
|63,66
|63,66
|-0,03
|
Seans Raporu
18:05
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17:59DGKLB
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Endeks 1, 528 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 01 üstünde . İşlem hacmi 32, 693.00 milyon TL de
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17:57ERSU
Yüzde 5.44 oranında artışla 5.04 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 444, 039 adet işlem
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17:56ITTFH
Yüzde 5.45 oranında artışla 2.90 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 870, 552 adet işlem