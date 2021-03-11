***VAKKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2021 10:20
***VAKKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VAKKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917199
BIST
11:361.575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 10,14
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.580
En Düşük
1.573
11:367,4363
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -0,0682
|Açılış
|: 7,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5250
|
7,5222
En Düşük
7,4322
11:368,9128
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0432
|Açılış
|: 8,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9650
|
8,9775
En Düşük
8,8904
11:36416,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,67
|Açılış
|: 416,37
|
|Önceki Kapanış
|: 415,76
|
418,85
En Düşük
414,98
BIST En Aktif Hisseler11:36
|SANKO
|10,92
|27.982.012
|% 9,97
|
|TRILC
|16,10
|1.167.089
|% 9,97
|
|KERVT
|6,31
|34.963.861
|% 9,93
|
|VAKFN
|22,82
|1.538.022
|% 9,92
|
|DIRIT
|8,60
|261.294
|% 8,04
|
|PKENT
|2.258,20
|7.140.202
|% -10,00
|
|METUR
|35,64
|25.039.803
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,00
|52.000
|% -8,26
|
|KENT
|348,00
|411.336
|% -8,01
|
|IZMDC
|2,84
|158.338.306
|% -7,79
|
|SASA
|49,48
|964.694.724
|% 6,50
|
|SISE
|7,78
|587.435.045
|% 1,17
|
|GARAN
|9,14
|366.354.081
|% -0,33
|
|KOZAL
|131,20
|356.275.484
|% 1,71
|
|TCELL
|16,71
|285.663.444
|% 0,06
|
|EKGYO
|2,40
|283.228.958
|% 0,84
|
|SISE
|7,78
|587.435.045
|% 1,17
|
|IZMDC
|2,84
|158.338.306
|% -7,79
|
|TSKB
|1,72
|75.262.877
|% 0,58
|
|PETKM
|6,30
|266.603.508
|% 1,12
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4339
|7,4363
|% -0,91
|
|Euro
|8,9059
|8,9128
|% -0,48
|
|Sterlin
|10,3500
|10,4019
|% -0,57
|
|Frank
|8,0064
|8,0546
|% -0,27
|
|Riyal
|1,9794
|1,9893
|% -0,61
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.739
|13,61
|
|Altın Gr.
|416
|416
|0,61
|
|Cumhuriyet
|2.768
|2.810
|-32,00
|
|Tam
|2.755
|2.825
|-38,39
|
|Yarım
|1.332
|1.366
|-18,57
|
|Çeyrek
|668
|683
|-9,28
|
|Gümüş.Ons
|26,43
|26,46
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,33
|0,02
|
|B. Petrol
|68,56
|68,56
|0,66
|
Seans Raporu
11:36
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