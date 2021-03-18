***VAKKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.03.2021 10:01
***VAKKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VAKKO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VAKKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918945
BIST
12:471.562
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,32
|Açılış
|: 1.568
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.574
En Düşük
1.557
12:477,4633
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0321
|Açılış
|: 7,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5100
|
7,5644
En Düşük
7,4600
12:478,9286
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0616
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0489
En Düşük
8,9242
12:47417,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -2,81
|Açılış
|: 417,74
|
|Önceki Kapanış
|: 420,55
|
422,88
En Düşük
417,26
BIST En Aktif Hisseler12:47
|CLEBI
|330,00
|211.804.868
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,05
|37.584.876
|% 9,96
|
|LUKSK
|75,05
|9.063.792
|% 9,96
|
|SONME
|75,20
|90.315
|% 9,94
|
|GLBMD
|8,30
|29.777.617
|% 9,93
|
|VAKKO
|16,28
|24.645.937
|% -7,50
|
|FROTO
|216,50
|1.503.168.837
|% -5,54
|
|BALAT
|8,27
|33.436
|% -5,27
|
|MERIT
|288,00
|36.288
|% -5,26
|
|YESIL
|114,90
|33.394.564
|% -4,25
|
|FROTO
|216,50
|1.503.168.837
|% -5,54
|
|GARAN
|8,94
|620.190.988
|% 2,17
|
|THYAO
|14,19
|600.169.420
|% -2,47
|
|KRDMD
|7,56
|539.956.735
|% -0,66
|
|SISE
|7,84
|378.823.359
|% -1,26
|
|EKGYO
|2,19
|246.122.129
|% 0,46
|
|YKBNK
|2,75
|296.552.809
|% 2,23
|
|KRDMD
|7,56
|539.956.735
|% -0,66
|
|GARAN
|8,94
|620.190.988
|% 2,17
|
|TSKB
|1,72
|112.908.979
|% 1,78
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4602
|7,4633
|% -0,43
|
|Euro
|8,9225
|8,9286
|% -0,69
|
|Sterlin
|10,4197
|10,4720
|% -0,13
|
|Frank
|8,0549
|8,1034
|% -0,44
|
|Riyal
|1,9889
|1,9989
|% -0,16
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|-9,06
|
|Altın Gr.
|418
|418
|-2,72
|
|Cumhuriyet
|2.777
|2.819
|1,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|-0,51
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|-0,25
|
|Çeyrek
|670
|685
|-0,13
|
|Gümüş.Ons
|26,19
|26,23
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,02
|
|B. Petrol
|67,44
|67,44
|-0,56
|