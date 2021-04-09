***VAKKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.04.2021 13:22
***VAKKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VAKKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926034
BIST
14:361.392
En Yüksek
|Değişim
|: -1,72%
|| -24,30
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.415
En Düşük
1.387
14:368,1585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0260
|Açılış
|: 8,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1450
|
8,1726
En Düşük
8,1219
14:369,7108
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0059
|Açılış
|: 9,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7257
En Düşük
9,6635
14:36458,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -1,13
|Açılış
|: 458,29
|
|Önceki Kapanış
|: 459,25
|
460,57
En Düşük
456,03
BIST En Aktif Hisseler14:36
|TUREX
|14,52
|254.492
|% 10,00
|
|ORMA
|30,84
|1.971.478
|% 9,99
|
|MTRKS
|40,98
|485.654
|% 9,98
|
|NTGAZ
|16,53
|42.128.127
|% 9,98
|
|TRILC
|52,70
|135.225.475
|% 9,93
|
|SONME
|45,00
|819.959
|% -10,00
|
|UTPYA
|19,64
|3.863.208
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|19.990.506
|% -9,95
|
|ADESE
|2,93
|162.254.936
|% -9,85
|
|MRGYO
|2,39
|14.196.487
|% -9,81
|
|EREGL
|16,13
|766.595.366
|% 1,83
|
|KRDMD
|7,28
|673.103.045
|% -2,02
|
|BJKAS
|10,73
|642.606.396
|% 5,51
|
|JANTS
|841,20
|466.183.763
|% -1,04
|
|GARAN
|6,68
|455.091.953
|% -1,18
|
|EKGYO
|1,89
|287.086.007
|% -2,07
|
|TSKB
|1,35
|200.846.562
|% -4,26
|
|DOHOL
|3,22
|370.617.350
|% -4,17
|
|YKBNK
|2,12
|211.748.596
|% -2,75
|
|ITTFH
|2,82
|263.454.297
|% 6,82
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1528
|8,1585
|% 0,32
|
|Euro
|9,7005
|9,7108
|% -0,06
|
|Sterlin
|11,1534
|11,2093
|% 0,11
|
|Frank
|8,7756
|8,8285
|% 0,09
|
|Riyal
|2,1673
|2,1781
|% 0,21
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|-9,13
|
|Altın Gr.
|458
|458
|-1,44
|
|Cumhuriyet
|3.022
|3.068
|-22,00
|
|Tam
|3.010
|3.085
|-21,68
|
|Yarım
|1.455
|1.493
|-10,48
|
|Çeyrek
|730
|746
|-5,24
|
|Gümüş.Ons
|25,24
|25,28
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|-0,04
|
|B. Petrol
|63,09
|63,09
|-0,11
|