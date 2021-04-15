***VAKKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.04.2021 10:04
***VAKKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VAKKO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VAKKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928348
BIST
12:471.415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 5,72
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.419
En Düşük
1.407
12:478,0340
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0367
|Açılış
|: 8,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,1021
En Düşük
8,0227
12:479,6395
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0431
|Açılış
|: 9,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6550
|
9,7160
En Düşük
9,6320
12:47451,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,50
|Açılış
|: 451,82
|
|Önceki Kapanış
|: 450,33
|
453,52
En Düşük
449,97
BIST En Aktif Hisseler12:47
|QUAGR
|26,48
|10.948.950
|% 9,97
|
|BTCIM
|13,73
|7.168.075
|% 9,93
|
|MTRKS
|59,00
|235.352.046
|% 8,26
|
|EMKEL
|2,24
|2.716.991
|% 7,69
|
|BNTAS
|6,67
|75.244.596
|% 7,41
|
|TUREX
|17,38
|489.993.608
|% -9,99
|
|TKURU
|298,30
|1.358.160
|% -9,99
|
|ORMA
|30,18
|607.523
|% -9,96
|
|BJKAS
|10,95
|10.198.228
|% -9,95
|
|SAMAT
|5,80
|10.426.123
|% -9,94
|
|GARAN
|7,40
|2.927.613.500
|% 5,87
|
|SASA
|47,52
|810.323.985
|% 2,11
|
|EREGL
|18,13
|715.008.823
|% 3,48
|
|KRDMD
|7,62
|544.122.319
|% 2,97
|
|YKBNK
|2,21
|515.451.594
|% 2,79
|
|GARAN
|7,40
|2.927.613.500
|% 5,87
|
|YKBNK
|2,21
|515.451.594
|% 2,79
|
|TSKB
|1,36
|120.507.381
|% 2,26
|
|ODAS
|3,67
|282.075.028
|% 0,55
|
|AKBNK
|5,13
|381.922.910
|% 3,85
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0297
|8,0340
|% -0,45
|
|Euro
|9,6314
|9,6395
|% -0,45
|
|Sterlin
|11,0680
|11,1235
|% -0,09
|
|Frank
|2,1385
|2,1492
|% -0,26
|
|Riyal
|451,9980
|452,0840
|% 0,39
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|10,62
|
|Altın Gr.
|452
|452
|1,50
|
|Cumhuriyet
|2.994
|3.039
|-3,00
|
|Tam
|2.979
|3.054
|-5,52
|
|Yarım
|1.440
|1.477
|-2,67
|
|Çeyrek
|722
|739
|-1,33
|
|Gümüş.Ons
|25,58
|25,61
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,62
|0,02
|
|B. Petrol
|66,28
|66,28
|-0,30
|