***VAKKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2021 15:22
***VAKKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VAKKO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VAKKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930026
BIST
15:271.342
En Yüksek
|Değişim
|: -1,71%
|| -23,33
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.337
15:278,1809
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0737
|Açılış
|: 8,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,2076
En Düşük
8,0986
15:279,8475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0786
|Açılış
|: 9,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8722
En Düşük
9,7531
15:27469,23
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 5,41
|Açılış
|: 469,06
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
469,62
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler15:27
|ATSYH
|3,96
|109.475
|% 10,00
|
|UTPYA
|23,10
|2.089.972
|% 10,00
|
|SEKUR
|20,70
|2.661.795
|% 9,99
|
|FORMT
|1,14
|10.259.965
|% 9,62
|
|UMPAS
|1,60
|122.672
|% 9,59
|
|BJKAS
|9,00
|10.735.992
|% -10,00
|
|UFUK
|15,30
|80.701
|% -10,00
|
|SNPAM
|17,23
|324.997
|% -9,98
|
|KRTEK
|11,92
|3.686.612
|% -9,97
|
|NUGYO
|12,66
|4.349.077
|% -9,96
|
|PETKM
|6,42
|769.772.733
|% -2,28
|
|EREGL
|18,23
|746.516.470
|% 0,00
|
|GARAN
|6,96
|721.303.667
|% -1,83
|
|KRDMD
|7,06
|457.754.758
|% -1,94
|
|THYAO
|10,94
|342.275.788
|% -1,97
|
|YKBNK
|2,07
|310.490.814
|% -2,36
|
|PETKM
|6,42
|769.772.733
|% -2,28
|
|GARAN
|6,96
|721.303.667
|% -1,83
|
|ODAS
|2,45
|223.086.505
|% -9,93
|
|EKGYO
|1,82
|148.390.283
|% -1,09
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1781
|8,1809
|% 0,91
|
|Euro
|9,8375
|9,8475
|% 0,80
|
|Sterlin
|11,3470
|11,4039
|% 0,68
|
|Frank
|8,8724
|8,9259
|% 0,58
|
|Riyal
|2,1735
|2,1844
|% 0,83
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|7,00
|
|Altın Gr.
|469
|469
|5,23
|
|Cumhuriyet
|3.102
|3.149
|41,00
|
|Tam
|3.090
|3.167
|45,86
|
|Yarım
|1.493
|1.532
|22,18
|
|Çeyrek
|749
|766
|11,09
|
|Gümüş.Ons
|26,08
|26,12
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,86
|6,87
|0,12
|
|B. Petrol
|65,35
|65,35
|-1,22
|