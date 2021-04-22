***VAKKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.04.2021 10:02
***VAKKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VAKKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930382
BIST
18:051.330
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
0
En Düşük
0
18:058,3058
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 0,1267
|Açılış
|: 8,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,3145
En Düşük
8,1672
18:0510,0093
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 0,1427
|Açılış
|: 9,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
10,0148
En Düşük
9,8213
18:05478,15
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 6,27
|Açılış
|: 478,15
|
|Önceki Kapanış
|: 471,88
|
479,24
En Düşük
471,04
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TUPRS
|85,00
|259.545.623
|% 0,00
|
|THYAO
|10,90
|587.196.749
|% 0,00
|
|SANFM
|15,02
|739.319
|% 0,00
|
|VERUS
|52,60
|47.326.502
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,32
|119.161.881
|% 0,00
|
|TUPRS
|85,00
|259.545.623
|% 0,00
|
|THYAO
|10,90
|587.196.749
|% 0,00
|
|SANFM
|15,02
|739.319
|% 0,00
|
|VERUS
|52,60
|47.326.502
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,32
|119.161.881
|% 0,00
|
|EREGL
|17,84
|1.358.933.463
|% 0,00
|
|GARAN
|6,96
|1.187.510.387
|% 0,00
|
|PETKM
|6,38
|1.157.193.754
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,90
|661.916.799
|% 0,00
|
|THYAO
|10,90
|587.196.749
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,07
|469.049.287
|% 0,00
|
|PETKM
|6,38
|1.157.193.754
|% 0,00
|
|GARAN
|6,96
|1.187.510.387
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,81
|273.201.707
|% 0,00
|
|TSKB
|1,21
|136.245.966
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3003
|8,3031
|% 1,52
|
|Euro
|9,9986
|10,0078
|% 1,43
|
|Sterlin
|11,5399
|11,5978
|% 1,57
|
|Frank
|9,0377
|9,0922
|% 1,70
|
|Riyal
|2,2075
|2,2186
|% 1,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|-1,69
|
|Altın Gr.
|477
|477
|5,34
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|47,00
|
|Tam
|3.094
|3.172
|50,30
|
|Yarım
|1.495
|1.534
|24,33
|
|Çeyrek
|750
|767
|12,17
|
|Gümüş.Ons
|26,49
|26,52
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,05
|7,06
|0,07
|
|B. Petrol
|65,12
|65,12
|-0,20
|
Seans Raporu
18:05
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-
10:03HUBVC
Yüzde 5.00 oranında artışla 14.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 334, 704 adet işlem
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10:02DESA
Yüzde 6.59 oranında artışla 16.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 848, 291 adet işlem
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10:01XU100
Endeks 1, 330 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0 . İşlem hacmi 15, 571.00 milyon TL de
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10:01FENER
Yüzde 10.00 oranında artışla 35.20 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 408, 311 adet işlem
-
17:59MEPET
Yüzde -8.10 oranında düşüşle 1.93 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 665, 744 adet işlem