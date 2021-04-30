***VAKKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.04.2021 11:55
***VAKKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VAKKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933183
BIST
11:591.404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,95
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.406
En Düşük
1.396
11:598,2343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0313
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2678
En Düşük
8,1830
11:599,9701
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0063
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0244
En Düşük
9,9251
11:59468,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,96
|Açılış
|: 468,22
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
470,68
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler11:59
|INTEM
|44,26
|8.128.738
|% 9,99
|
|TIRE
|6,18
|1.828.093
|% 9,96
|
|BJKAS
|8,42
|75.026.466
|% 9,92
|
|SODSN
|30,48
|280.812
|% 9,25
|
|DIRIT
|5,00
|29.000
|% 8,93
|
|KRTEK
|11,70
|39.449.263
|% -10,00
|
|IHGZT
|1,94
|1.352.327
|% -9,77
|
|TKURU
|245,00
|35.525
|% -8,03
|
|FRIGO
|28,02
|56.502.141
|% -7,22
|
|JANTS
|724,60
|33.727.268
|% -6,49
|
|KOZAL
|113,30
|502.273.690
|% 4,52
|
|THYAO
|12,26
|439.431.236
|% 2,34
|
|EREGL
|19,23
|353.740.955
|% -0,16
|
|GARAN
|7,25
|342.989.021
|% 0,28
|
|PETKM
|6,69
|323.294.122
|% -0,15
|
|EKGYO
|1,83
|131.218.454
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,11
|109.604.714
|% 0,48
|
|PETKM
|6,69
|323.294.122
|% -0,15
|
|GARAN
|7,25
|342.989.021
|% 0,28
|
|KRDMD
|7,17
|322.902.844
|% 0,70
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2337
|8,2343
|% 0,38
|
|Euro
|9,9643
|9,9701
|% 0,06
|
|Sterlin
|11,4095
|11,4667
|% 0,10
|
|Frank
|9,0103
|9,0646
|% 0,28
|
|Riyal
|2,1868
|2,1977
|% 0,31
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.770
|-2,92
|
|Altın Gr.
|468
|468
|0,88
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,95
|25,98
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,87
|6,87
|-0,02
|
|B. Petrol
|67,65
|67,65
|-0,40
|