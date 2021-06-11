***VAKKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.06.2021 10:06
***VAKKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VAKKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941908
BIST
11:231.462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 5,07
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.457
|
1.464
En Düşük
1.460
11:238,3402
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -0,0877
|Açılış
|: 8,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4600
|
8,4469
En Düşük
8,2851
11:2310,1555
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -0,1221
|Açılış
|: 10,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2950
|
10,3018
En Düşük
10,0982
11:23507,25
En Yüksek
|Değişim
|: -1,40%
|| -7,22
|Açılış
|: 507,25
|
|Önceki Kapanış
|: 514,47
|
516,39
En Düşük
505,79
BIST En Aktif Hisseler11:23
|OYYAT
|22,54
|146.482.297
|% 9,95
|
|LUKSK
|54,70
|11.087.374
|% 9,71
|
|QNBFL
|102,00
|20.094
|% 9,62
|
|LINK
|35,10
|13.068.077
|% 8,27
|
|BMSCH
|5,90
|53.488.327
|% 6,69
|
|MERIT
|155,20
|812.938
|% -9,98
|
|YESIL
|3,16
|15.893.173
|% -9,97
|
|SKTAS
|4,42
|10.624.523
|% -8,87
|
|MZHLD
|44,00
|1.827.350
|% -8,52
|
|TKURU
|160,50
|2.528.185
|% -8,39
|
|GARAN
|8,54
|537.681.940
|% 0,71
|
|THYAO
|14,53
|347.079.738
|% 0,69
|
|ASELS
|15,89
|325.276.921
|% 1,21
|
|FENER
|37,10
|299.481.193
|% 1,53
|
|EKGYO
|2,16
|279.212.068
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,16
|279.212.068
|% 0,00
|
|ZRGYO
|1,63
|148.506.673
|% 0,62
|
|YKBNK
|2,31
|201.079.116
|% 0,87
|
|GARAN
|8,54
|537.681.940
|% 0,71
|
|TSKB
|1,41
|71.256.978
|% 0,71
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3359
|8,3402
|% -1,04
|
|Euro
|10,1461
|10,1555
|% -1,19
|
|Sterlin
|11,7584
|11,8174
|% -1,29
|
|Frank
|9,2652
|9,3210
|% -1,25
|
|Riyal
|2,2132
|2,2243
|% -1,22
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|-2,19
|
|Altın Gr.
|506
|506
|-8,44
|
|Cumhuriyet
|3.401
|3.453
|-54,00
|
|Tam
|3.387
|3.474
|-50,14
|
|Yarım
|1.637
|1.681
|-24,26
|
|Çeyrek
|821
|840
|-12,13
|
|Gümüş.Ons
|28,14
|28,17
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,50
|7,51
|-0,08
|
|B. Petrol
|72,66
|72,66
|0,14
|
Seans Raporu
11:23
daha fazla
-
11:37XU100
Endeks 1, 461 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 32 üstünde . İşlem hacmi 5, 137.00 milyon TL de
-
11:37GSDDE
Yüzde 5.51 oranında artışla 7.08 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 483, 573 adet işlem
-
11:35BMSCH
Yüzde 6.69 oranında artışla 5.90 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 281, 436 adet işlem
-
11:33BMSCH
Yüzde 6.15 oranında artışla 5.87 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 801, 309 adet işlem
-
11:32XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 36 artarak (% 0.42 ) 1, 283