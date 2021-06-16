***VAKKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.06.2021 12:12
***VAKKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VAKKO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VAKKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942600
BIST
13:331.439
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -3,96
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.443
|
1.445
En Düşük
1.434
13:338,5549
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0025
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5790
En Düşük
8,4981
13:3310,3748
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0075
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4101
En Düşük
10,3075
13:33510,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,71
|Açılış
|: 510,75
|
|Önceki Kapanış
|: 511,47
|
513,34
En Düşük
508,00
BIST En Aktif Hisseler13:33
|ISKUR
|320.100,00
|320.100
|% 10,00
|
|UZERB
|45,98
|903.829
|% 10,00
|
|PENTA
|34,80
|40.795.129
|% 8,75
|
|OYYAT
|25,16
|90.013.513
|% 7,43
|
|EUKYO
|7,55
|7.159.268
|% 6,79
|
|BAGFS
|19,17
|232.590
|% -10,00
|
|BERA
|20,90
|27.162.936
|% -9,99
|
|MERIT
|18,31
|284.391
|% -9,98
|
|TKURU
|115,10
|1.048.331
|% -9,94
|
|UTPYA
|23,40
|1.239.404
|% -9,93
|
|THYAO
|14,57
|799.509.581
|% 0,55
|
|BOBET
|5,71
|616.403.454
|% -5,31
|
|GARAN
|8,35
|425.913.902
|% -0,83
|
|KOZAL
|125,50
|317.749.293
|% 0,88
|
|HALKB
|5,17
|301.815.441
|% -3,54
|
|YESIL
|2,36
|258.716.642
|% -8,17
|
|BOBET
|5,71
|616.403.454
|% -5,31
|
|EKGYO
|2,20
|200.743.290
|% 0,46
|
|HALKB
|5,17
|301.815.441
|% -3,54
|
|THYAO
|14,57
|799.509.581
|% 0,55
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5526
|8,5549
|% -0,03
|
|Euro
|10,3679
|10,3748
|% -0,07
|
|Sterlin
|12,0309
|12,0912
|% 0,12
|
|Frank
|9,4711
|9,5281
|% -0,17
|
|Riyal
|2,2726
|2,2840
|% -0,11
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|-1,01
|
|Altın Gr.
|510
|511
|-0,96
|
|Cumhuriyet
|3.380
|3.431
|-14,00
|
|Tam
|3.365
|3.449
|-10,14
|
|Yarım
|1.626
|1.669
|-4,91
|
|Çeyrek
|816
|834
|-2,45
|
|Gümüş.Ons
|27,73
|27,76
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,62
|7,63
|0,01
|
|B. Petrol
|74,05
|74,05
|0,06
|