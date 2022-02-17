***VAKKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.02.2022 12:49
***VAKKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VAKKO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VAKKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002352
BIST
12:542.041
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,39
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.041
|
2.059
En Düşük
2.018
12:5413,6287
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0318
|Açılış
|: 13,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6170
|
13,6305
En Düşük
13,5639
12:5415,5042
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0231
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4600
|
15,5293
En Düşük
15,4100
12:54827,15
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 8,65
|Açılış
|: 826,97
|
|Önceki Kapanış
|: 818,49
|
829,02
En Düşük
816,07
BIST En Aktif Hisseler12:54
|UZERB
|55,65
|292.775
|% 9,98
|
|DESPC
|10,30
|18.358.228
|% 9,93
|
|ARMDA
|69,75
|10.431.779
|% 9,93
|
|EKIZ
|7,18
|94.726
|% 9,12
|
|CEOEM
|19,16
|68.419.307
|% 8,80
|
|PKENT
|640,80
|1.369.390
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,86
|1.099.631
|% -9,99
|
|SANEL
|8,15
|2.156.645
|% -9,94
|
|AVHOL
|6,12
|9.308.823
|% -9,87
|
|DZGYO
|3,03
|20.760.125
|% -9,82
|
|THYAO
|29,78
|3.713.318.478
|% 0,61
|
|KRDMD
|11,84
|1.041.163.368
|% -0,25
|
|TUPRS
|194,20
|798.970.206
|% -0,72
|
|EREGL
|28,58
|753.827.700
|% 1,42
|
|TAVHL
|40,48
|531.681.887
|% 3,32
|
|YKBNK
|4,04
|518.265.860
|% 0,75
|
|THYAO
|29,78
|3.713.318.478
|% 0,61
|
|KRDMD
|11,84
|1.041.163.368
|% -0,25
|
|EKGYO
|2,33
|194.375.501
|% -1,27
|
|PETKM
|8,25
|415.650.204
|% 0,00
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6178
|13,6287
|% 0,23
|
|Euro
|15,4909
|15,5042
|% 0,15
|
|Sterlin
|18,4756
|18,5683
|% 0,26
|
|Frank
|14,7283
|14,8170
|% 0,23
|
|Riyal
|3,6195
|3,6377
|% 0,20
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.887
|14,81
|
|Altın Gr.
|828
|828
|9,40
|
|Cumhuriyet
|5.498
|5.581
|86,00
|
|Tam
|5.472
|5.609
|85,52
|
|Yarım
|2.645
|2.713
|41,37
|
|Çeyrek
|1.327
|1.357
|20,68
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,75
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,41
|10,43
|0,09
|
|B. Petrol
|93,34
|93,34
|-1,47
|