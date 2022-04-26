***VAKKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.04.2022 10:00
***VAKKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VAKKO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VAKKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023690
BIST
10:262.506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 23,05
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
|
2.507
En Düşük
2.498
10:2614,7910
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0233
|Açılış
|: 14,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7570
|
14,8004
En Düşük
14,7663
10:2615,8127
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0210
|Açılış
|: 15,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,8780
En Düşük
15,7990
10:26902,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,55
|Açılış
|: 902,90
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
906,28
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler10:24
|ACSEL
|43,12
|24.888.065
|% 10,00
|
|DAGHL
|31,02
|1.782.875
|% 10,00
|
|UFUK
|23,60
|633.282
|% 9,97
|
|KLSYN
|2,34
|20.087.137
|% 9,86
|
|ESCOM
|8,93
|6.192.168
|% 7,59
|
|EUHOL
|2,83
|1.813.204
|% -9,87
|
|ISBTR
|54.101,00
|54.101
|% -6,56
|
|KGYO
|4,93
|9.385.391
|% -3,90
|
|LIDFA
|6,12
|4.540.696
|% -3,62
|
|ATLAS
|1,36
|820.209
|% -3,55
|
|THYAO
|40,64
|912.638.212
|% 2,63
|
|KRDMD
|15,50
|617.433.246
|% 2,92
|
|TUPRS
|253,80
|460.452.994
|% -2,16
|
|SISE
|18,07
|317.779.823
|% 0,78
|
|EREGL
|35,18
|281.819.204
|% 1,97
|
|EKGYO
|2,79
|146.296.480
|% 1,09
|
|ODAS
|2,51
|116.178.756
|% 1,21
|
|KRDMD
|15,50
|617.433.246
|% 2,92
|
|YKBNK
|5,17
|205.405.624
|% 0,78
|
|THYAO
|40,64
|912.638.212
|% 2,63
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7840
|14,7922
|% 0,17
|
|Euro
|15,8004
|15,8145
|% -0,12
|
|Sterlin
|18,7435
|18,8375
|% -0,17
|
|Frank
|15,3441
|15,4365
|% 0,03
|
|Riyal
|3,9294
|3,9491
|% 0,03
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|0,92
|
|Altın Gr.
|905
|905
|2,87
|
|Cumhuriyet
|6.008
|6.099
|-93,00
|
|Tam
|5.980
|6.129
|-93,86
|
|Yarım
|2.890
|2.965
|-45,40
|
|Çeyrek
|1.450
|1.482
|-22,70
|
|Gümüş.Ons
|23,61
|23,64
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,25
|11,27
|0,03
|
|B. Petrol
|103
|103
|0,50
|
Seans Raporu
10:24
daha fazla
-
10:39BIOEN
Yüzde 4.17 oranında artışla 5.75 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 349, 923 adet işlem
-
10:38KRDMA
Yüzde 4.49 oranında artışla 13.26 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 648, 442 adet işlem
-
10:37AYGAZ
Yüzde 4.88 oranında artışla 35.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 003, 497 adet işlem
-
10:35XU100
Endeks 2, 503 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 82 üstünde . İşlem hacmi 6, 042.00 milyon TL de
-
10:34KRDMA
Yüzde 4.57 oranında artışla 13.27 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 581, 947 adet işlem