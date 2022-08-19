***VAKKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.08.2022 16:19
***VAKKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VAKKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057109
BIST
17:373.035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 14,93
|Açılış
|: 3.025
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.052
En Düşük
2.999
17:3718,1050
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0260
|Açılış
|: 18,1880
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1700
|
18,1200
En Düşük
18,0302
17:3718,2075
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0535
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,2861
En Düşük
18,1914
17:371.017,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -4,25
|Açılış
|: 1.017,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,53
|
1.024,18
En Düşük
1.016,82
BIST En Aktif Hisseler17:35
|HKTM
|13,31
|1.357.846
|% 10,00
|
|SEYKM
|9,25
|69.421.386
|% 9,99
|
|OYLUM
|4,08
|28.467.837
|% 9,97
|
|RYSAS
|10,06
|79.914.634
|% 9,95
|
|UFUK
|72,40
|1.582.487
|% 9,95
|
|ALCTL
|31,26
|93.071.887
|% -9,97
|
|GZNMI
|41,32
|444.637.720
|% -9,90
|
|DENGE
|2,23
|65.909.226
|% -8,23
|
|EMNIS
|47,06
|558.007
|% -7,91
|
|DOKTA
|32,18
|14.961.273
|% -6,67
|
|THYAO
|69,75
|4.640.117.606
|% 0,14
|
|PETKM
|11,53
|3.993.230.274
|% 4,25
|
|SISE
|25,82
|3.446.279.834
|% 1,25
|
|EREGL
|30,02
|2.803.266.454
|% 1,83
|
|TUPRS
|332,60
|2.645.313.512
|% 1,09
|
|EKGYO
|3,71
|1.935.049.840
|% 1,92
|
|YKBNK
|5,72
|2.394.070.139
|% -3,21
|
|PETKM
|11,53
|3.993.230.274
|% 4,25
|
|ALBRK
|2,01
|659.242.174
|% 2,55
|
|DOHOL
|4,94
|1.398.591.652
|% 4,22
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1001
|18,1089
|% 0,17
|
|Euro
|18,1969
|18,2130
|% -0,26
|
|Sterlin
|21,3303
|21,4373
|% -0,76
|
|Frank
|18,8084
|18,9217
|% 0,02
|
|Riyal
|4,8081
|4,8322
|% 0,26
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.747
|-11,89
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|-1,36
|
|Cumhuriyet
|6.819
|6.922
|-35,00
|
|Tam
|6.846
|6.909
|-28,00
|
|Yarım
|3.336
|3.378
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.688
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,03
|19,05
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|11,16
|11,17
|-0,19
|
|B. Petrol
|96,94
|96,94
|0,35
|
Seans Raporu
17:35
daha fazla
-
17:50ALARK
Yüzde 9.24 oranında artışla 47.28 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 018, 638 adet işlem
-
17:49OZGYO
Yüzde 7.79 oranında artışla 3.32 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 518, 654 adet işlem
-
17:48XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 93 artarak (% 0.39 ) 3, 302
-
17:48
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, YKBNK, PETKM
-
17:48XU100
Endeks 3, 037 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 57 üstünde . İşlem hacmi 57, 285.00 milyon TL de