***VAKKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.09.2022 13:04
***VAKKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VAKKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065195
BIST
12:553.252
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -29,88
|Açılış
|: 3.283
|
|Önceki Kapanış
|: 3.282
|
3.310
En Düşük
3.232
12:5518,4646
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0506
|Açılış
|: 18,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5850
|
18,4744
En Düşük
18,4086
12:5517,8397
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0039
|Açılış
|: 17,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
17,9280
En Düşük
17,6343
12:55974,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,50
|Açılış
|: 974,65
|
|Önceki Kapanış
|: 973,15
|
978,58
En Düşük
964,65
BIST En Aktif Hisseler12:53
|GRNYO
|4,62
|6.071.850
|% 10,00
|
|ALKIM
|31,40
|171.439.141
|% 9,87
|
|ELITE
|27,56
|50.082.154
|% 9,80
|
|TEKTU
|2,16
|63.048.699
|% 9,64
|
|VESTL
|39,20
|1.274.096.187
|% 9,62
|
|PINSU
|5,85
|23.576.752
|% -10,00
|
|ULUFA
|6,40
|811.539
|% -9,99
|
|ISGYO
|9,10
|369.011.740
|% -9,99
|
|TSKB
|2,62
|291.844.974
|% -9,97
|
|SKBNK
|2,28
|421.908.943
|% -9,88
|
|THYAO
|69,45
|1.604.418.991
|% -1,98
|
|SASA
|64,10
|1.541.672.634
|% 3,55
|
|VESTL
|39,20
|1.274.096.187
|% 9,62
|
|HEKTS
|52,00
|1.079.605.202
|% 2,77
|
|ASELS
|30,30
|878.603.065
|% 0,66
|
|SKBNK
|2,28
|421.908.943
|% -9,88
|
|YKBNK
|6,72
|828.510.463
|% -3,17
|
|EKGYO
|3,92
|478.096.271
|% -1,26
|
|TSKB
|2,62
|291.844.974
|% -9,97
|
|ISCTR
|7,42
|774.869.751
|% -5,24
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4476
|18,4539
|% 0,22
|
|Euro
|17,8121
|17,8368
|% -0,04
|
|Sterlin
|19,6818
|19,7806
|% -1,23
|
|Frank
|18,6037
|18,7158
|% -0,39
|
|Riyal
|4,8920
|4,9165
|% 0,26
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.644
|1.644
|0,13
|
|Altın Gr.
|976
|976
|2,76
|
|Cumhuriyet
|6.614
|6.714
|-21,00
|
|Tam
|6.643
|6.715
|-47,00
|
|Yarım
|3.237
|3.282
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.640
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,65
|18,69
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,06
|11,08
|-0,10
|
|B. Petrol
|84,47
|84,47
|-0,56
|