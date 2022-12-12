***VAKKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.12.2022 10:08
***VAKKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VAKKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086543
BIST
14:245.203
En Yüksek
|Değişim
|: 3,94%
|| 197,44
|Açılış
|: 5.005
|
|Önceki Kapanış
|: 5.005
|
5.217
En Düşük
5.058
14:2418,6499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0091
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6720
En Düşük
18,5939
14:2419,7182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0831
|Açılış
|: 19,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,7185
En Düşük
19,5838
14:241.075,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,33
|Açılış
|: 1.075,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,92
|
1.078,85
En Düşük
1.070,00
BIST En Aktif Hisseler14:22
|HUNER
|14,09
|74.369.333
|% 9,99
|
|POLTK
|1.272,60
|22.047.158
|% 9,99
|
|KOZAL
|466,80
|1.496.455.652
|% 9,99
|
|CRFSA
|68,85
|46.940.597
|% 9,98
|
|VKING
|18,84
|2.947.943
|% 9,98
|
|EMNIS
|60,05
|2.743.409
|% -9,97
|
|DOKTA
|52,00
|89.105.307
|% -5,20
|
|IDGYO
|4,80
|15.786.159
|% -4,95
|
|IDEAS
|48,44
|54.038.934
|% -4,65
|
|MRGYO
|4,95
|64.899.948
|% -4,07
|
|THYAO
|143,20
|6.837.737.997
|% 1,56
|
|SAHOL
|41,04
|6.464.020.540
|% 2,34
|
|ASELS
|56,85
|4.045.005.234
|% 6,26
|
|YKBNK
|11,73
|3.607.494.996
|% 3,35
|
|AKBNK
|17,50
|3.281.905.702
|% 4,98
|
|EKGYO
|7,73
|2.839.625.378
|% 2,25
|
|YKBNK
|11,73
|3.607.494.996
|% 3,35
|
|SKBNK
|2,83
|795.863.309
|% 6,39
|
|ISCTR
|11,29
|2.884.886.731
|% 6,81
|
|TSKB
|4,25
|1.014.988.715
|% 7,32
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6367
|18,6512
|% 0,06
|
|Euro
|19,7088
|19,7266
|% 0,47
|
|Sterlin
|22,8348
|22,9493
|% 0,24
|
|Frank
|19,9178
|20,0378
|% 0,31
|
|Riyal
|4,9420
|4,9668
|% -0,00
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|-0,79
|
|Altın Gr.
|1.074
|1.074
|-1,62
|
|Cumhuriyet
|7.198
|7.307
|-24,00
|
|Tam
|7.246
|7.293
|28,00
|
|Yarım
|3.509
|3.565
|13,00
|
|Çeyrek
|1.760
|1.782
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,43
|23,48
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,04
|14,05
|0,01
|
|B. Petrol
|75,51
|75,51
|-0,59
|
Seans Raporu
14:22
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