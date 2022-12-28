***VAKKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.12.2022 12:36
***VAKKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VAKKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090572
BIST
12:545.414
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -20,45
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.435
|
5.450
En Düşük
5.328
12:5418,7168
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0459
|Açılış
|: 18,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8200
|
18,7795
En Düşük
18,6254
12:5419,9182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0315
|Açılış
|: 20,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0399
En Düşük
19,8226
12:541.083,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -4,63
|Açılış
|: 1.083,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,26
|
1.095,07
En Düşük
1.083,21
BIST En Aktif Hisseler12:52
|COSMO
|115,60
|2.555.916
|% 9,99
|
|TERA
|16,10
|992.613
|% 9,97
|
|BALAT
|24,50
|863.037
|% 9,77
|
|BRKVY
|35,84
|436.647.142
|% 7,37
|
|KONTR
|158,30
|206.940.602
|% 6,82
|
|BRKO
|4,78
|433.063
|% -9,98
|
|PLTUR
|17,36
|13.606.924
|% -9,96
|
|UMPAS
|7,47
|300.809
|% -9,89
|
|IMASM
|222,90
|89.732.064
|% -8,27
|
|VKING
|22,80
|329.118
|% -8,14
|
|KOZAL
|610,70
|3.671.851.472
|% -7,87
|
|THYAO
|140,40
|3.229.931.994
|% -1,89
|
|ENKAI
|31,68
|2.955.870.449
|% 3,66
|
|KCHOL
|80,70
|1.916.431.632
|% 3,73
|
|KRDMD
|17,79
|1.899.355.383
|% 0,17
|
|EKGYO
|8,24
|1.212.438.407
|% -0,84
|
|YKBNK
|11,78
|1.382.394.500
|% -0,25
|
|ISCTR
|12,93
|1.419.356.628
|% -0,46
|
|KRDMD
|17,79
|1.899.355.383
|% 0,17
|
|ENKAI
|31,68
|2.955.870.449
|% 3,66
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7088
|18,7176
|% 0,25
|
|Euro
|19,9100
|19,9221
|% 0,18
|
|Sterlin
|22,4445
|22,5570
|% 0,25
|
|Frank
|20,0410
|20,1617
|% 0,16
|
|Riyal
|4,9643
|4,9892
|% 0,25
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|-11,61
|
|Altın Gr.
|1.083
|1.084
|-4,69
|
|Cumhuriyet
|7.282
|7.392
|-8,00
|
|Tam
|7.316
|7.368
|-31,00
|
|Yarım
|3.543
|3.608
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.777
|1.803
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,70
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|14,22
|14,24
|-0,20
|
|B. Petrol
|84,44
|84,44
|-0,24
|