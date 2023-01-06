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***VAKKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

06.01.2023 10:44
***VAKKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi


***VAKKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

İlgili Şirketler [VAKKO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

VAKKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094782


BIST
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BIST En Aktif Hisseler10:47
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BFREN 6.250,00 115.499.579 % 8,62  
EGGUB 101,30 32.013.141 % 6,97  
CASA 185,00 114.515 % 6,51  
TETMT 266,90 1.291.389 % 5,37  
VERUS 114,70 14.573.375 % 4,27  
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10:47 Alış Satış %  
Dolar 18,7836 18,7899 % 0,14  
Euro 19,7529 19,7706 % 0,03  
Sterlin 22,2614 22,3730 % -0,12  
Frank 19,9387 20,0588 % -0,10  
Riyal 4,9825 5,0075 % 0,11  
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10:47 Alış Satış %  
Altın Ons 1.839 1.839 6,10  
Altın Gr. 1.110 1.110 3,92  
Cumhuriyet 7.486 7.599 -45,00  
Tam 7.539 7.610 22,00  
Yarım 3.651 3.720 11,00  
Çeyrek 1.831 1.860 6,00  
Gümüş.Ons 23,39 23,42 0,17  
Gümüş Gr. 14,11 14,12 0,09  
B. Petrol 78,87 78,87 0,18  
Seans Raporu 10:47
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