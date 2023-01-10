***VAKKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.01.2023 10:06
***VAKKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VAKKO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VAKKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099225
BIST
10:105.098
En Yüksek
|Değişim
|: -1,41%
|| -73,09
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.169
En Düşük
5.091
10:1018,7798
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0092
|Açılış
|: 79,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 79,6500
|
18,7888
En Düşük
18,6015
10:1020,1662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0173
|Açılış
|: 9,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3300
|
20,2406
En Düşük
19,9729
10:1014,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,01
|Açılış
|: 14,26
|
|Önceki Kapanış
|: 14,27
|
14,33
En Düşük
14,11
BIST En Aktif Hisseler10:10
|AYES
|53,00
|35.398
|% 100,00
|
|EUHOL
|2,42
|14.045.341
|% 16,35
|
|SDTTR
|51,50
|1.306.401
|% 10,00
|
|HKTM
|74,55
|54.070.460
|% 9,96
|
|ONCSM
|28,12
|252.771
|% 9,93
|
|VKING
|33,30
|246.920
|% -10,00
|
|UMPAS
|4,48
|274.261
|% -9,49
|
|KATMR
|2,36
|54.644.584
|% -8,17
|
|TSPOR
|4,21
|20.689.201
|% -6,65
|
|ULUFA
|6,17
|2.039.581
|% -5,08
|
|THYAO
|136,70
|601.218.656
|% -1,23
|
|EREGL
|39,92
|389.430.869
|% 0,25
|
|KRDMD
|18,72
|290.433.333
|% -0,37
|
|ASELS
|58,90
|265.420.375
|% -0,34
|
|EKGYO
|8,67
|237.545.692
|% -0,69
|
|EKGYO
|8,67
|237.545.692
|% -0,69
|
|KATMR
|2,36
|54.644.584
|% -8,17
|
|GSRAY
|8,09
|178.165.598
|% 8,16
|
|KRDMD
|18,72
|290.433.333
|% -0,37
|
|YKBNK
|10,04
|145.815.549
|% -0,79
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7759
|18,7798
|% 0,05
|
|Euro
|20,1528
|20,1662
|% 0,09
|
|Sterlin
|22,7704
|22,8846
|% -0,08
|
|Frank
|20,2908
|20,4130
|% 0,01
|
|Riyal
|4,9853
|5,0103
|% 0,10
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.873
|2,00
|
|Altın Gr.
|1.131
|1.131
|1,93
|
|Cumhuriyet
|7.644
|7.760
|57,00
|
|Tam
|7.654
|7.717
|9,00
|
|Yarım
|3.707
|3.775
|4,00
|
|Çeyrek
|1.859
|1.888
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,63
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,24
|14,26
|-0,01
|
|B. Petrol
|79,39
|79,39
|-0,26
|