***VAKKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.07.2023 10:07
***VAKKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VAKKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176133
BIST
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12:286.969
En Düşük
|Değişim
|: 1,64%
|| 112,45
|Açılış
|: 6.925
|
|Önceki Kapanış
|: 6.856
|
6.912
En Yüksek
6.992
12:2826,9663
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0642
|Açılış
|: 26,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0200
|
26,9873
En Düşük
26,9061
12:2829,5845
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0304
|Açılış
|: 29,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
29,6381
En Düşük
29,4967
12:281.689,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,84
|Açılış
|: 1.689,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.684,70
|
1.696,52
En Düşük
1.682,47
BIST En Aktif Hisseler12:26
|SDTTR
|238,80
|471.916.964
|% 10,00
|
|TTRAK
|668,60
|361.006.977
|% 9,99
|
|ATAKP
|47,78
|10.400.703
|% 9,99
|
|ETYAT
|8,16
|12.687.144
|% 9,97
|
|CEMAS
|2,87
|198.895.295
|% 9,96
|
|OYAYO
|40,56
|43.387.156
|% -9,99
|
|PENTA
|24,48
|904.217.267
|% -9,93
|
|ITTFH
|5,15
|59.584.975
|% -5,68
|
|FORTE
|69,80
|101.351.795
|% -5,36
|
|KGYO
|53,25
|28.299.654
|% -3,09
|
|THYAO
|231,80
|5.123.585.917
|% 1,44
|
|YKBNK
|13,90
|4.108.201.169
|% 5,38
|
|ASTOR
|104,30
|3.451.049.992
|% 2,96
|
|EREGL
|38,46
|2.435.103.125
|% 1,42
|
|EKGYO
|8,69
|2.407.728.640
|% 2,60
|
|YKBNK
|13,90
|4.108.201.169
|% 5,38
|
|EKGYO
|8,69
|2.407.728.640
|% 2,60
|
|SKBNK
|3,11
|798.614.716
|% 4,01
|
|ISCTR
|14,88
|2.066.114.610
|% 3,55
|
|AKBNK
|28,16
|2.327.498.953
|% 6,51
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9488
|26,9544
|% 0,19
|
|Euro
|29,5637
|29,5792
|% 0,08
|
|Sterlin
|34,4339
|34,6066
|% 0,21
|
|Frank
|30,8022
|30,9877
|% -0,21
|
|Riyal
|7,1627
|7,1987
|% 0,04
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.950
|4,43
|
|Altın Gr.
|1.689
|1.690
|4,89
|
|Cumhuriyet
|11.268
|11.438
|-4,00
|
|Tam
|11.019
|11.101
|-42,00
|
|Yarım
|5.501
|5.576
|-21,00
|
|Çeyrek
|2.759
|2.788
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,18
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|20,93
|20,94
|0,04
|
|B. Petrol
|83,56
|83,56
|-0,23
|