***VAKKO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
16.06.2021 09:17
***VAKKO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler VAKKO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Jeff Hakko tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942568
BIST
12:071.440
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -3,03
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.443
|
1.445
En Düşük
1.436
12:078,5366
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0208
|Açılış
|: 8,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5790
En Düşük
8,4981
12:0710,3574
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0249
|Açılış
|: 10,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4101
En Düşük
10,3075
12:07509,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -1,51
|Açılış
|: 509,96
|
|Önceki Kapanış
|: 511,47
|
513,34
En Düşük
508,00
BIST En Aktif Hisseler12:07
|UZERB
|45,98
|443.891
|% 10,00
|
|EUKYO
|7,68
|5.879.132
|% 8,63
|
|OYYAT
|25,10
|72.032.629
|% 7,17
|
|ETYAT
|3,71
|1.024.664
|% 6,61
|
|GEDZA
|42,94
|18.023.011
|% 5,92
|
|BAGFS
|19,17
|32.589
|% -10,00
|
|BERA
|20,90
|26.144.144
|% -9,99
|
|MERIT
|18,31
|110.647
|% -9,98
|
|TKURU
|115,10
|1.019.556
|% -9,94
|
|UTPYA
|23,40
|110.588
|% -9,93
|
|THYAO
|14,63
|546.950.623
|% 0,97
|
|BOBET
|5,74
|439.802.757
|% -4,81
|
|GARAN
|8,35
|331.410.730
|% -0,83
|
|HALKB
|5,22
|268.233.060
|% -2,61
|
|KOZAL
|125,60
|243.917.729
|% 0,96
|
|YESIL
|2,40
|237.819.001
|% -6,61
|
|EKGYO
|2,21
|179.237.837
|% 0,91
|
|BOBET
|5,74
|439.802.757
|% -4,81
|
|HALKB
|5,22
|268.233.060
|% -2,61
|
|GARAN
|8,35
|331.410.730
|% -0,83
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5349
|8,5366
|% -0,24
|
|Euro
|10,3516
|10,3574
|% -0,24
|
|Sterlin
|11,9901
|12,0502
|% -0,22
|
|Frank
|9,4558
|9,5128
|% -0,33
|
|Riyal
|2,2673
|2,2786
|% -0,34
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|0,30
|
|Altın Gr.
|509
|510
|-1,97
|
|Cumhuriyet
|3.374
|3.425
|-20,00
|
|Tam
|3.358
|3.442
|-17,06
|
|Yarım
|1.623
|1.665
|-8,25
|
|Çeyrek
|814
|833
|-4,13
|
|Gümüş.Ons
|27,73
|27,76
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,60
|7,61
|-0,00
|
|B. Petrol
|74,15
|74,15
|0,16
|