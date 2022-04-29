***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
29.04.2022 16:12
***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
19.04.2022
Tescil Tarihi
25.04.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
28.04.2022/10569
Açıklamalar
Şirketimizin 19 Nisan 2022 tarihinde yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki Finansal Tablolar ve Raporlarının denetlenmesi ve bu konulardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 1 (Bir) yıl süreyle denetçi olarak seçilmesine ilişkin Genel Kurul Kararı Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 25 Nisan 2022 tarihinde tescil ve 28 Nisan 2022 tarihinde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025558
BIST
16:112.416
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -12,78
|Açılış
|: 2.433
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|Önceki Kapanış
|: 2.428
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2.443
En Düşük
2.408
16:1114,8642
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
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|Açılış
|: 14,8530
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|Önceki Kapanış
|: 14,7750
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14,8642
En Düşük
14,7579
16:1115,6539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 15,5300
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15,7024
En Düşük
15,5143
16:11912,48
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 11,99
|Açılış
|: 912,48
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|Önceki Kapanış
|: 900,49
|
916,08
En Düşük
900,21
BIST En Aktif Hisseler16:11
|ARENA
|14,30
|22.259.376
|% 10,00
|
|CEMTS
|25,96
|36.471.661
|% 10,00
|
|YUNSA
|24,74
|8.790.270
|% 9,96
|
|UFUK
|31,38
|3.455.501
|% 9,95
|
|KNFRT
|5,14
|31.571.816
|% 9,83
|
|LIDER
|22,86
|84.633.589
|% -10,00
|
|BASGZ
|14,61
|33.739.906
|% -9,98
|
|DAGHL
|22,64
|7.231.239
|% -9,94
|
|DITAS
|27,90
|30.079.465
|% -8,63
|
|TKFEN
|19,72
|534.069.881
|% -6,01
|
|THYAO
|40,58
|2.883.218.255
|% 0,20
|
|SISE
|18,06
|1.084.284.064
|% 1,98
|
|GARAN
|14,99
|999.110.671
|% 0,07
|
|AKBNK
|8,86
|991.595.255
|% -1,23
|
|TUPRS
|234,90
|865.567.756
|% -1,30
|
|EKGYO
|2,62
|727.670.981
|% -1,13
|
|ODAS
|2,43
|429.136.758
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,16
|202.275.801
|% -4,13
|
|YKBNK
|4,84
|591.988.225
|% -1,43
|
|AKBNK
|8,86
|991.595.255
|% -1,23
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8525
|14,8642
|% 0,50
|
|Euro
|15,6498
|15,6539
|% 0,62
|
|Sterlin
|18,5755
|18,6686
|% 1,16
|
|Frank
|15,2118
|15,3034
|% 0,42
|
|Riyal
|3,9467
|3,9665
|% 0,45
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.911
|16,23
|
|Altın Gr.
|913
|913
|12,82
|
|Cumhuriyet
|6.079
|6.171
|99,00
|
|Tam
|6.056
|6.207
|104,69
|
|Yarım
|2.927
|3.002
|50,65
|
|Çeyrek
|1.468
|1.501
|25,32
|
|Gümüş.Ons
|23,11
|23,14
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,06
|11,07
|0,06
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,79
|